«Заряженные» Шкоды: в линейку новой Octavia RS добавили бензиновых и дизельных версий

«Обычные» лифтбек и универсал Skoda Octavia четвёртого поколения были представлены ещё в ноябре 2019 года в Праге. Их «заряженные» версии с приставкой RS к названию дебютировали в начале марта текущего года. Однако тогда чешская компания презентовала только гибридные версии (с дополнительной прибавкой iV), а теперь раскрыла полную линейку «горячих» «пятидверок» – с традиционными бензиновым и дизельным двигателями.



На фото: новая Skoda Octavia RS 1 / 3 На фото: новая Skoda Octavia RS 2 / 3 На фото: новая Skoda Octavia RS 3 / 3

Внешность новых Skoda Octavia RS не зависит от источника питания: от стандартных лифтбека и универсала они отличаются более агрессивными бамперами (передний со светодиодными «противотуманками», задний – с диффузором), чёрными декоративными элементами, а также колёсными дисками размером либо 18, либо 19 дюймов. Кроме того, у лифтбека имеется спойлер на багажной двери. В стандартное оснащение версии входит матричная головная оптика.

В салоне Octavia RS нового поколения имеются трёхспицевое рулевое колесо, спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные алькантарой с красной прострочкой и с цветными вставками, снова чёрные декоративные элементы, а также цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы с RS-графикой.



На фото: новая Skoda Octavia Combi RS 1 / 3 На фото: новая Skoda Octavia Combi RS 2 / 3 На фото: новая Skoda Octavia Combi RS 3 / 3

Моторную гамму «горячих» лифтбека и универсала новой генерации пополнили те же двигатели, которыми оснащаются «восьмые» Volkswagen Golf GTI и GTD (напомним, марка Skoda принадлежит концерну VW). Так, «пятидверки» с прибавкой RS к названию доступны с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» TSI с отдачей 245 л.с. и максимальным крутящим моментом 370 Нм. Он может идти в паре либо с шестискоростной механической коробкой передач, либо с семиступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением. Такая версия может быть только переднеприводной. Этот мотор был и у предшественника, соответственно, время разгона от 0 до 100 км/ч не изменилось – 6,7 секунды (у версии с 7DSG), а максимальная скорость равна 250 км/ч. То есть такая версия выполняет упражнение «разгон до сотни» на 0,6 секунды быстрее, чем новая гибридная Octavia RS iV. А «максималка» у бензиновой версии на 25 км/ч выше.



На фото: салон новой Skoda Octavia RS 1 / 2 На фото: салон новой Skoda Octavia RS 2 / 2

Кроме того, в гамме остался и 2,0-литровый турбодизель TDI, его отдача составляет 200 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм (у предшественника – 184 л.с. и 380 Нм соответственно). Мотор предлагается в комплекте только с коробкой DSG. По умолчанию такая версия имеет колёсную формулу 4x2, но за доплату можно получить систему полного привода с муфтой подключения задней оси. Такому автомобилю на разгон с места до «сотни» нужно 6,8 секунды, а его максимальная скорость равна 243 км/ч. Для сравнения, Octavia RS со 184-сильным TDI набирала первую «сотню» не менее, чем за 7,6 секунды, а её «максималка» – 230 км/ч.



У новых «эрэсок» по сравнению с «обычной» Octavia иной рулевой механизм, мощные тормоза и перенастроенная подвеска: дорожный просвет меньше на 15 мм. При этом у версии RS iV этот параметр такой же – «занизить» её не получилось из-за батареи, расположенной под полом. В качестве опции предлагаются адаптивные амортизаторы DCC (Dynamic Chassis Control).

Привезут ли Octavia RS в РФ, пока не ясно: модификация была представлена в третьем поколении модели, но исчезла из «нашей» линейки ещё в 2018-ом. На сегодняшний день Octavia остаётся одной из самых популярных моделей российского авторынка. По итогам продаж в январе-мае 2020-го она занимает 17 место в ТОП-25 самых востребованных автомобилей.

