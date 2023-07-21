Новый Skoda Superb: рассекречены характеристики двигателей, дизель будет, МКП — нет

Компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, объявила, что премьера флагманской модели Superb четвёртого поколения состоится в ноябре этого года. Опубликована новая порция фотографий и раскрыта линейка силовых агрегатов — она немного отличается от таковой у родственного VW Passat девятого поколения.

Предпоказ «девятого» Пассата состоялся на прошлой неделе, его полноценная премьера пройдёт в августе, а новый Skoda Superb немного запаздывает, как бы нарочно пропуская вперёд более статусного собрата по концерну. Между тем за разработку обеих среднеразмерных моделей нового поколения отвечала именно компания Skoda, причём различия между Passat и Superb на уровне кузовов на сей раз будут минимальными и сведутся, по сути, к оформлению бамперов и светотехники. Платформа — очередная итерация заслуженной MQB.

Новый VW Passat, как известно, будет предлагаться только в кузове универсал (подчеркнём, что речь идёт о европейской версии модели, китайский Passat — это отдельная история), а новый Skoda Superb всё-таки сохранит привычное разнообразие: его предложат в кузовах лифтбек и универсал. Фотографии универсала в камуфляжной обёртке пресс-служба Skoda уже публиковала в мае, так что в по части дизайна мы сегодня ничего нового не узнали, зато появилось довольно подробное техническое описание.



Колёсная база чешской модели со сменой поколений не изменилась — 2841 мм, габаритная ширина без зеркал обоих кузовов уменьшилась на 15 мм до 1849 мм. Габаритная длина лифтбека увеличилась на 43 мм до 4912 мм, универсала — на 40 мм до 4902 мм. В высоту лифтбек вырос на 12 мм до 1481 мм, универсал — на 5 мм до 1482 мм. Объём багажника в новом лифтбеке — 645 л (+20 л по сравнению с предшественником), в универсале — 690 л (+30 л).

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Дизайн интерьера нового Superb пока не рассекречен, но, судя по описанию, принципиальных отличий от «девятого» Пассата здесь не будет: селектор АКП переехал на рулевую колонку, мультимедийный экран раздался до 12,9 дюймов, в оснащении заявлены до девяти подушек безопасности и новейшие электронные ассистенты водителя, которые позволят новому Superb получить максимальный рейтинг безопасности Euro NCAP. Кроме того, обещаны до 28 практичных аксессуаров Simply Clever, в том числе багажная шторка с электроприводом на универсале, двойные карманы в спинках передних кресел, держатель для планшета в центральном подлокотнике на заднем сиденье и встроенная воронка в бачке для секлоомывающей жидкости.



Новый Skoda Superb, как и новый VW Passat, адресован самым консервативным европейским потребителям и гамма силовых агрегатов для него подобрана соответствующая, довольно старомодная, но механических коробок передач больше нет, так как с ними сложнее добиться приемлемых экологических характеристик. Теперь у Superb — только коробка DSG («автомат» с двумя сцеплениями), 7-ступенчатая на всех версиях кроме plug-in гибридной, которая довольствуется 6-ступенчатой.

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Всего для нового Superb заявлены две гибридные версии, обе переднеприводные и обе сделаны на базе бензинового турбомотора 1.5 TSI: мягкогибридная со стартер-генератором выдаёт максимальные 150 л.с., plug-in гибридная с ассистирующим ДВС «полноценным» электромотором — 204 л.с. Ёмкость батареи plug-in гибридной версии со сменой поколений увеличилась почти в два раза — с 12,7 до 25,7 кВт·ч, запас хода на электротяге достиг 100 км по циклу WLTP.



Бензиновый двигатель 2.0 TSI будет предложен на новом Superb без какого-либо гибридного довеска, его мощность у переднеприводной версии — 204 л.с., у полноприводной — 265 л.с.

Турбодизель 2.0 TDI тоже избежал электрификации: на переднеприводном Superb он будет выдавать 150 л.с., на полноприводном — 193 л.с.

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В пресс-релизе Skoda сказано, что каждый новый Superb оказывался успешнее предыдущего, но вряд ли этот тренд поддержит модель четвёртого поколения, потому что проводимая европейскими властями «зелёная доктрина», в частности грядущие экологические нормы Euro 7, ставит «углеводородные» модели на грань выживания: они либо резко подорожают либо полностью исчезнут. Минувшей весной Skoda уже пригрозила, что «убьёт» наиболее доступные модели Fabia, Scala и Kamiq, если нормы Euro 7 не будут смягчены.

