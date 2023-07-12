Официальные фото Volkswagen Passat нового поколения: теперь только универсал

Пассат будет еще сильнее унифицирован с моделью Skoda Superb. Модель немецкого бренда сохранит бензиновые моторы и дизель, также ее предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Марка Volkswagen готовится представить Passat нового, уже девятого по счету поколения: опубликованы фирменные фото замаскированных тестовых прототипов, также немцы поделились основными вводными. Кроме того, компания подтвердила информацию, которая давно гуляет по Сети: глобальный «девятый» Пассат будут выпускать исключительно в кузове универсал; альтернативой седану станет электрический лифтбек Volkswagen ID.7, дебютировавший минувшей весной. К слову, четырехдверка нынешнего поколения B8 покинула европейский рынок еще в 2022-м.

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Ближайшим родственником свежего VW Passat Variant является будущий же Skoda Superb, причем в новом поколении то самое родство проявится гораздо сильнее: машины разделят не только тележку MQB Evo и технику – у них будет унифицированный кузов, хотя у каждой модели все же свой дизайн. Отметим, в отличие от Пассата грядущий Суперб по-прежнему будет семейством – клиентам предложат как универсал, так и лифтбек.



Спереди новый VW Passat перекликается с «электричками» бренда, то есть у универсала довольно «обтекаемый» облик. По сравнению с предшественником длина увеличена на 144 мм до 4917 мм, колесная база выросла на 50 мм до 2841 мм. Объем багажника – 690 литров под шторкой, что на 40 литров больше, чем у предыдущего универсала. А со сложенными спинками второго ряда этот показатель равен 1920 против 1780 литров. Кроме того, на 50 мм увеличено расстояние между двумя рядами кресел.



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Интерьер сделали в стиле других последних Фольксвагенов, главные фишки – отдельные экраны приборки и тачскрина мультимедийной системы, при этом последний возвышается над передней панелью. Планшет мультимедиа может быть диагональю 12,9 или 15 дюймов, в его корпус – в нижней части – также встроены сенсорные полоски, которые отвечают за управление «климатом». Особо в Volkswagen отметили аналоговые кнопки на руле (сенсоры там клиентам марки не нравятся). Вместо привычного селектора коробки DSG теперь подрулевой рычажок.



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В списке оборудования также заявлены матричная оптика с дальностью действия около 500 метров и проекция на лобовое стекло. А еще за доплату можно будет заказать адаптивную подвеску DCC Pro (у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя).



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Универсал предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 TSI и 2.0 TSI, в строю останется и турбодизель 2.0 TDI. Привод передний или полный. Ну и разумеется, Passat Variant будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида: такой пятидверке достанется более емкая батарея, с которой автомобиль сможет проехать примерно 100 км в чисто электрическом режиме. Также у гибридного Пассата, как ожидается, будет два варианта – на 204 или 272 л.с. (сейчас Passat GTE представлен в единственной версии с суммарной отдачей 218 л.с.).



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Презентация Volkswagen Passat нового поколения намечена на конец августа, но в продажу модель поступит только в первом квартале 2024 года.



Между тем новый Passat будет универсалом только в глобальном исполнении. А вот в Китае скоро представят преобразившуюся четырехдверку (там модель актуального поколения B8 зовется Magotan), хотя нам еще только предстоит выяснить, окажется ли «поднебесный» седан родственником «мирового» следующего VW Passat.