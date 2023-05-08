«Другой» новый Volkswagen Passat раскрылся досрочно

Речь пока только о модели для Китая. Там, по предварительным данным, новинку предложат с двумя турбомоторами на выбор.

В Европе VW Passat следующей генерации, как ожидается, будет доступен исключительно в виде универсала, максимально унифицированного со свежим же «сараем» Skoda Superb (такие машины еще не представлены). А вот в Китае, судя по всему, седан останется, но сменит имидж: снимки преобразившейся модели раздобыло издание Cheshi.

Напомним, актуальная китайская «четырехдверка» серии B8 зовется Magotan, при этом легковушка с глобальным именем Passat в Поднебесной тоже присутствует, но у нее совсем другой дизайн. Дело в том, что машины делают разные совместные предприятия: за выпуск Magotan отвечает FAW Volkswagen, тогда как Пассат с оригинальным обликом производит SAIC Volkswagen. К слову, ранее фотошпионы ловили тестовый прототип в КНР, и прежде считалось, будто VW Magotan в основном изменится внутри, так что местные профильные медиа называли грядущие обновки рестайлингом. Теперь же китайцы пишут о новом поколении Маготана. Ну и сразу отметим: совсем не факт, что у «старосветского» следующего универсала Passat будет такой же дизайн.



Итак, VW Magotan обрел совершенно новое «лицо»: фары практически слились с радиаторной решеткой, причем и оптика, и решетка как бы вогнуты. Также модель получила более агрессивный бампер. Фото кормы еще нет – не исключено, что фонари сделали в виде единой плашки. Размеры тоже пока неизвестны. Длина прежнего седана для Китая равна 4866 мм, колесная база – 2871 мм.



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Интерьер оформлен в стиле только что представленного электрического лифтбека Volkswagen ID.7 (в Поднебесной это ID.7 Vizzion). Но если у «электрички» крохотный приборный экран (роль приборки возложена на проекционный дисплей, он идет уже «в базе»), то в салоне Magotan перед водителем установили довольно крупный отдельный планшет. Аналоговых часов больше нет.



Прежний Volkswagen Magotan для Китая 1 / 4 Прежний Volkswagen Magotan для Китая 2 / 4 Прежний Volkswagen Magotan для Китая 3 / 4 Прежний Volkswagen Magotan для Китая 4 / 4

Китайцы полагают, что свежий Volkswagen Magotan предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (мощность еще не названа), которая придет на смену турбомотору 1.4 (150 л.с. и 250 Нм). Более дорогие версии должны сохранить двухлитровый турбодвигатель (на нынешнем седане он выдает 186 л.с./320 Нм или 220 л.с./350 Нм). Актуальный седан еще имеет гибридную версию, и такое исполнение, скорее всего, будет и у новой модели.



В Поднебесной премьеру преобразившегося VW Magotan ждут в конце года, но в продажу он, вероятно, выйдет только в 2024-м.