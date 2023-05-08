Новинки ×

«Другой» новый Volkswagen Passat раскрылся досрочно

08.05.2023 1583 0 0

Речь пока только о модели для Китая. Там, по предварительным данным, новинку предложат с двумя турбомоторами на выбор.

В Европе VW Passat следующей генерации, как ожидается, будет доступен исключительно в виде универсала, максимально унифицированного со свежим же «сараем» Skoda Superb (такие машины еще не представлены). А вот в Китае, судя по всему, седан останется, но сменит имидж: снимки преобразившейся модели раздобыло издание Cheshi.

Напомним, актуальная китайская «четырехдверка» серии B8 зовется Magotan, при этом легковушка с глобальным именем Passat в Поднебесной тоже присутствует, но у нее совсем другой дизайн. Дело в том, что машины делают разные совместные предприятия: за выпуск Magotan отвечает FAW Volkswagen, тогда как Пассат с оригинальным обликом производит SAIC Volkswagen. К слову, ранее фотошпионы ловили тестовый прототип в КНР, и прежде считалось, будто VW Magotan в основном изменится внутри, так что местные профильные медиа называли грядущие обновки рестайлингом. Теперь же китайцы пишут о новом поколении Маготана. Ну и сразу отметим: совсем не факт, что у «старосветского» следующего универсала Passat будет такой же дизайн.

Итак, VW Magotan обрел совершенно новое «лицо»: фары практически слились с радиаторной решеткой, причем и оптика, и решетка как бы вогнуты. Также модель получила более агрессивный бампер. Фото кормы еще нет – не исключено, что фонари сделали в виде единой плашки. Размеры тоже пока неизвестны. Длина прежнего седана для Китая равна 4866 мм, колесная база – 2871 мм.

1 / 2
2 / 2

Интерьер оформлен в стиле только что представленного электрического лифтбека Volkswagen ID.7 (в Поднебесной это ID.7 Vizzion). Но если у «электрички» крохотный приборный экран (роль приборки возложена на проекционный дисплей, он идет уже «в базе»), то в салоне Magotan перед водителем установили довольно крупный отдельный планшет. Аналоговых часов больше нет.

Прежний Volkswagen Magotan для Китая
1 / 4
Прежний Volkswagen Magotan для Китая
2 / 4
Прежний Volkswagen Magotan для Китая
3 / 4
Прежний Volkswagen Magotan для Китая
4 / 4

Китайцы полагают, что свежий Volkswagen Magotan предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (мощность еще не названа), которая придет на смену турбомотору 1.4 (150 л.с. и 250 Нм). Более дорогие версии должны сохранить двухлитровый турбодвигатель (на нынешнем седане он выдает 186 л.с./320 Нм или 220 л.с./350 Нм). Актуальный седан еще имеет гибридную версию, и такое исполнение, скорее всего, будет и у новой модели.

В Поднебесной премьеру преобразившегося VW Magotan ждут в конце года, но в продажу он, вероятно, выйдет только в 2024-м.

седан Китай авторынок шпионские фото новинки Volkswagen Volkswagen Passat

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы По каким причинам в ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля или постановке на учет Мы уже разбирались в том, как оформить куплю-продажу автомобиля и поставить его на учет, а также с тем, можно ли сделать это не в своем регионе и что будет, если не зарегистрировать машин... 203 0 0 08.05.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz E-Klasse III W211 Mercedes Е-класса в кузове W211 стали любить особенно сильно после того, как вышло следующее поколение – W212. Только с выходом 212-го пришло понимание того, что последний «настоящий» Е-клас... 1052 0 0 07.05.2023
Статьи / Обзор Два мотора, две коробки и пять комплектаций: первое знакомство с BAIC X35 Число новых китайских брендов, приходящих в Россию в последний год, таково, что может показаться, что пришли уже все. Но на самом деле это не так, и даже не все крупнейшие имена отметились в... 1359 2 2 05.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 10485 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10484 9 881 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7028 17 2 23.12.2022
Change privacy settings