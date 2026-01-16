Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке

Девятиметровый автобус, собираемый во Владивостоке, подходит как для туристических маршрутов, так и для междугородних пассажирских перевозок.

На мощностях расположенного во Владивостоке завода ранее был налажен выпуск легковых автомобилей японского бренда Mazda. Осенью 2022-го компания решила продать свою долю в СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», в результате предприятие перешло в собственность ПАО «Соллерс». На сегодняшний день под маркой Sollers в РФ налажен выпуск пикапов, минивэнов, грузовых автомобилей, а также автобусов.

В частности, о старте сборки во Владивостоке автобусов Sollers SA9 и SA6 стало известно летом 2024 года. При этом пресс-служба российской компании только сейчас объявила о старте продаж Sollers SA6 на российском рынке. Стартовая цена известна: за такой автобус просят 12 700 000 рублей, а с учётом скидки по программе льготного лизинга – 10 700 000 рублей. Сейчас модель доступна для заказа и покупки в дилерских центрах Sollers.

На фото: Sollers SA6

В компании отметили, что SA6 – это вторая модель в линейке туристических и междугородних автобусов, которая обладает «широким потенциалом для коммерческого использования». В Соллерсе считают, что SA6 подходит для туристических и экскурсионных маршрутов, для междугородних пассажирских перевозок в регионах РФ, а также в качестве корпоративного транспорта – для перевозки сотрудников компаний и организаций.

Известно, что автобус Sollers SA6 собирают в РФ из машинокомплектов китайской компании Ankai. Как рассказали в пресс-службе российской марки, модель получила прочный и лёгкий кузов типа «монокок», внешние панели выполнены из алюминия и пластика, а силовые элементы проходят полную катафорезную обработку (для обеспечения коррозионной стойкости).

На фото: салон Sollers SA6

У модификации «средний класс», которая поступила в продажу, габаритная длина составляет 8990 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3340 мм, а колёсная база равна 4300 мм. Снаряженная масса Sollers SA6 варьируется в диапазоне от 9400 до 9800 кг, совокупный объём багажных отсеков равен 3,3 куб.метра.

Sollers SA6 оснащается дизельным шестицилиндровым двигателем объемом 6,5 литра, его максимальная отдача составляет 245 л.с., крутящий момент – 890 Нм (соответствует экоклассу Евро-5). Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Объём топливного бака равен 260 литрам.

В список стандартного оснащения входят электронные системы ABS и ESC, а также климатическая установка. Салон рассчитан на 35 пассажиров, у кресел откидные спинки, предусмотрены USB-порты, светодиодное освещение и улучшенная шумо- и виброизоляция. Заводская гарантия – 2 года или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Напомним, в конце осени 2025 года в продажу на российском рынке поступил минивэн Sollers SP7. Он оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором в паре с восьмиступенчатым автоматом. Рекомендованная розничная цена – 5 075 000 рублей.