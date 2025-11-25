Новинки ×

Минивэн Sollers SP7: продажи начались

25.11.2025 451 0 0

Полноразмерный вэн российской марки Sollers доступен с бензиновым турбомотором 2.0 и восьмиступенчатым автоматом. Для модели заявлен внушительный список оборудования.

Компания Sollers объявила о старте продаж минивэна SP7, серийное производство которого с лета ведется на заводе в Елабуге. Напомним, донором для модели стал вэн JAC, который на родине зовется Refine RF8, а на некоторых рынках известен как Traveler. К слову, исходный MPV фирмы JAC скоро тоже появится в России.

Длина Sollers SP7 составляет 5215 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3100 мм. На данный момент к заказу доступна семиместная версия (кресла установлены по схеме 2+2+3), при этом ранее для РФ еще был анонсирован четырехместный вариант. Вероятно, такая модификация поступит в продажу позже.

Минивэн Sollers оснащен бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 237 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. Новинка имеет передний привод. В компании также отметили, что комфорт SP7 «обеспечивают улучшенная шумоизоляция и плавная работа пружинной подвески».

В списке оборудования заявлены: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод сдвижных дверей и двери багажника, люк, кожаная обивка, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов (сиденья второго ряда – еще и с массажером), объединенные в табло виртуальная приборка и экран мультимедиа (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 12 динамиками.

Кроме того, есть восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе движения, помощи при подъеме/спуске, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Рекомендованная цена Sollers SP7 без учета акций – от 4 990 000 рублей. На минивэн действует гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

