На заводе в Татарстане стартовало серийное производство минивэна Sollers SP7

Автомобиль, оснащённый 237-сильным бензиновым мотором, появится на российском рынке осенью 2025 года. Он будет доступен как с семиместным, так и с четырёхместным салоном.

На заводе компании «Соллерс», расположенном в Елабуге (Республика Татарстан) стартовало серийное производство минивэна, который получил название Sollers SP7. Машины собирают по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов). По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, в дальнейшем планируется «поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера».

Производство Sollers SP7 на заводе в Елабуге

«Донором» для Sollers SP7 стал очередной «китаец»: речь идёт о минивэне JAC Refine RF8. Напомним, на домашнем рынке он был полностью рассекречен в конце лета 2023 года. В основе этого пассажирского вэна JAC лежит модульная платформа MUSE, спереди у него подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка. Габаритная длина Refine RF8 равна 5200 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1830 мм, а расстояние между осями составляет 3100 мм.

Sollers SP7, предназначенный для российского рынка, будет доступен клиентам как с вместительным и практичным семиместным салоном, так и в «бизнес-конфигурации», которая рассчитана на четырёх седоков. Второй вариант имеет дополнительную шумо- и виброизоляцию, динамическую подсветку, иные материалы для отделки, а также отдельную мультимедийную систему с полноразмерным экраном, расположенным на перегородке, а ещё персональный планшет для управления рядом функций минивэна.

На фото: Sollers SP7 на выставке Иннопром в Екатеринбурге

В списке базового оснащения числятся: светодиодная оптика, электропривод багажной и сдвижных боковых дверей, шесть подушек безопасности, современная информационно-развлекательная система, виртуальная приборка, климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а также функция бесключевого доступа в салон.

В семиместной версии сиденья водителя и переднего пассажира, а также раздельные кресла второго ряда получили широкий диапазон электрорегулировок, функции массажа, вентиляции и подогрева. А трёхместный задний диван, имеющий анатомический профиль, может трансформироваться в спальное место.

На фото: JAC Refine RF8 1 / 2 На фото: JAC Refine RF8 2 / 2

Как рассказали в пресс-службе Sollers, в РФ минивэн предложат с бензиновым двигателем (вероятно, его объём равен 2,0 литра), соответствующим экоклассу Евро-6, его максимальная мощность в российской спецификации составляет 237 л.с. В пару этому мотору положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Sollers SP7 оснастили камерами кругового обзора 360°, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о лобовом столкновении и мониторингом усталости водителя.

На фото: салон JAC Refine RF8

Стоит отметить, что «донор» – JAC Refine RF8 – тоже планировал выйти на российский рынок. Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлой осени, китайский минивэн, согласно плану марки, должен появиться в РФ в третьем квартале 2025 года. В свою очередь, рыночный дебют Sollers SP7 намечен на осень текущего года, цены станут известны позже.