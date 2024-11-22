Марка JAC присутствует на российском рынке достаточно давно, с 2014 года, но в течение многих лет особой активности за ней замечено не было, по крайней мере – в легковом сегменте. Затем она стала поставщиком машинокомплектов для Москвича и Соллерса – и опять без особых усилий по продвижению собственных моделей. Но, похоже, ситуация меняется, и весьма кардинально.

На презентации в честь 60-летия марки президент JAC отметил, что компания считает российский рынок стратегически важным и имеет грандиозные планы по его развитию.

Первый важный шаг на этом пути – обновление дилерской сети. Отныне принципом JAC будет «лучше меньше, да лучше»: ставка делается на серьезных игроков, национальные и региональные сети, с обязательным фирменным оформлением дилерских и сервисных центров. В итоге в этом году было открыто 20 новых центров и расторгнуто 30 старых соглашений.

Второй логичный шаг к укреплению позиций на нашем рынке – расширение модельной линейки. На сегодняшний день она состоит из двух переднеприводных кроссоверов JS3 и JS6, лифтбека J7 и трех пикапов – T8, T8 Pro и T9. Самый бюджетный в гамме – кроссовер JS3: версия с механической коробкой стоит 1 849 000 рублей. Однако, как считают маркетологи российского представительства компании, на рынке явно имеется дефицит действительно доступных автомобилей – по сути, в этой нише выступает только Lada Granta. Поэтому весной следующего года в России должен появиться младший братец JS3 – JS2 Pro.

Маленький и доступный

JAC JS2 Pro – действительно небольшой автомобиль, его габариты – 4149×1750×1566 мм, то есть, он на 20 сантиметров короче JS3. Таким образом, предположения о том, что JS2, о котором не было известно ровным счетом ничего, будет представлять собой некую вариацию на тему JS3, не оправдались. Это все же другой автомобиль – с иной колесной базой (2490 мм против 2560 мм) и атмосферным четырехцилиндровым двигателем объемом 1499, а не 1590 см³. В нашем случае 1,5-литровый двигатель будет выдавать 103 л.с. и 146 Нм крутящего момента. А вот в трансмиссии все те же агрегаты: либо 5-ступенчатая механика, либо вариатор, причем первыми в Россию приедут двухпедальные варианты.

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Внешность JS2 оказалась более традиционной, чем у JS3 – облицовка радиатора с градиентным рисунком из отдельных элементов, фары с источниками света прожекторного типа под общими колпаками, симпатичные задние фонари треугольной формы, соединенные светодиодной полосой. Стоит отметить и новый логотип, в котором, как утверждают китайцы, форма буквы J намекает на стремление компании вверх, к совершенству, а очертания буквы А напоминают соединенные в рукопожатии руки, что в свою очередь должно вызывать ассоциации с дружелюбием автомобилей марки.

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Но меня JS2 встретил не слишком дружелюбно. Все дело в малой высоте кузова и скромных размерах переднего дверного проема. Даже малыш Livan X3Pro выше на сантиметр! Пришлось забираться на место водителя, складываясь, как перочинный ножик. Регулировки сиденья, естественно, чисто механические, но само кресло с комбинированной обивкой показалось мне достаточно удобным. В отделке салона преобладает бюджетный жесткий пластик, однако ретроградов порадует обилие физических органов управления и то, что далеко не все функции автомобиля управляются через меню головного устройства.

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Во всяком случае кондиционер с ручным управлением снабжен вполне традиционными кнопками и «крутилками». Отдельные кнопки есть для отключения ESP и включения зимнего режима, а сам вариатор имеет возможность ручного выбора фиксированного диапазона. Комбинация приборов тоже вполне классического вида с аналоговыми спидометром и тахометром, между которыми разместился экранчик бортового компьютера. Единственное замечание – то, что «качалка», предназначенная для управления выводимой на этот экранчик информацией, размещена в блоке слева от рулевой колонки, и оперировать ей придется вслепую. Зато USB-слот, к которому предполагается подключать смартфон, расположен очень удобно, на консоли за селектором вариатора.

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Для своих габаритов JS2 Pro имеет вполне пригодное для жизни заднее сиденье и багажник, в который поместится не только пара пакетов из супермаркета. Тем более что спинка заднего дивана складывается в соотношении 2:1. Увы, точный объем багажника пока не называют даже на китайском официальном сайте.

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Будет ли спрос на такой автомобиль? Тут все зависит от стоимости. Если компании удастся предложить клиентам по-настоящему низкую цену, которая позволит хотя бы теоретически выступать в той же категории, что и Lada Granta в кузове лифтбек и Granta Cross, то почему нет? Особенно если речь пойдет о регионах, где JAC предпринимает серьезные усилия по налаживанию нормального сервиса и дилерской сети.

Корпоративный лайнер

В третьем квартале 2025 года планируется вывести на российский рынок минивэн JAC Refine RF8. Это первая самостоятельная разработка компании на собственной платформе MUSE – предыдущие минивэны марки представляли собой лицензионные копии либо Nissan NV200, либо Hyundai Starex (иногда – с дизайном, заимствованным у Toyota Alphard). Модель относительно новая, ее премьера состоялась на автосалоне в Чэнду в декабре 2023 года. В Китае для Refine RF8 предусмотрено несколько вариантов силовой установки: бензиновая с двухлитровым двигателем 2,0 TGDI мощностью до 253 л.с. в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой и гибридная с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателями суммарной мощностью 421 л.с. Но для России был анонсирован только вариант с бензиновым двигателем, причем дефорсированным до 224 л.с. – мотором именно в таком варианте оснащаются пикапы JAC T9.

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Внешний дизайн RF8 довольно типичен для современных китайских минивэнов. Главная доминанта экстерьера – огромная облицовка радиатора с вертикальными ламелями. С внутренним комфортом тут полный порядок, а вот запах настоящей роскоши, как в некоторых других китайских минивэнах на нашем рынке, абсолютно не ощущается. Оформление и отделка передней части автомобиля вполне соответствует стандартам легковых моделей бизнес-класса: передняя панель, обтянутая мягкой эко-кожей с контрастной отстрочкой, обтянутый кожей наппа мультируль, перфорированная обивка сидений, электропривод продольного перемещения и наклона спинки сидений переднего ряда, спарка из двух 12,5-дюймовых экранов. Сами сиденья достаточно удобные, но с умеренной боковой поддержкой. Естественно, имеется климат-контроль, причем многозонный – ведь главный упор сделан на комфорт задних пассажиров, у которых есть отдельный блок физических клавиш управления «климатом». Кроме того, им полагаются «капитанские» кресла с электрорегулировками не только продольного перемещения и наклона спинки, но и поясничного подпора, а также с «оттоманкой». Широченная сдвижная дверь снабжена электроприводом.

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Предоставленный нам автомобиль имел нулевой уровень русификации – все надписи на экранах и некоторых кнопках были на китайском. Но этот вопрос наверняка будет решен, тем более что автомобиль собираются локализовать в России и продавать под двумя марками – Sollers и JAC. В компании уверены, что сумеют избежать «внутреннего каннибализма», разведя эти варианты по цене и комплектациям и адресуя их разным группам потенциальных покупателей.

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Миленькая и кругленькая

Если будущее моделей JS2 Pro и Refine RF8 вполне понятно, то в отношении рыночных перспектив электромобиля JAC E30X пока что существует полная неопределенность. Хотя, к слову, эта модель уже продается в соседней Беларуси по цене от 64 500 до 74 500 белорусских рублей, то есть 1,9-2,2 миллиона российских. Но тут вступают в игру несколько факторов. С одной стороны, и продажи, и парк электромобилей в России растут, но медленно: за первые десять месяцев нынешнего года в стране было продано 15,7 тысячи новых электрокаров, а вот продажи бензиновых машин составили 1 336 000 штук. И самым большим спросом у нас пользуются очень дорогие, быстрые и мощные «электрички» вроде Zeekr 001, а вот Москвич 3е, Эволюты и так понравившаяся мне Ora 03 продаются ни шатко ни валко. А ведь и внешне, и по своей сути JAC E30X очень похож как раз на Ora 03.

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Вообще, JAC E30X – это весьма свежий автомобиль, впервые его показали на автосалоне в Шанхае в июне 2023 года. Модель получила неплохую прессу и пошла в продажу в Китае под названием JAC Yiwei 3, а вскоре начались и экспортные поставки: на Филиппины (как JAC Ytterby) , а также в Европу и на Ближний Восток (как JAC E30X).

Успеху машины во многом способствовала умилительная внешность. Все здесь настолько округлое, что прямоугольную форму имеют только два дисплея в салоне. Причем тачскрин головного медиаустройства имеет большую диагональ в 15,6 дюйма, обеспечивает высокое качество картинки, а само устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

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Несмотря на слегка «мультяшную» внешность и скромные габариты (4025×1770×1560 мм), автомобильчик, построенный на собственной электрической платформе JAC DI, имеет колесную базу в 2620 мм – то есть больше, чем у JS2 Pro и даже JS3. Это обеспечивает обитателям салона достаточное пространство, которое зрительно увеличивает панорамная крыша площадью 1,45 м². Кроме того, малышка E30X имеет багажник вместимостью 300 л, а сложив заднее сиденье, объем можно увеличить до 1150 л. Неплохо для автомобиля А-класса!

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С технической стороны тоже все вполне серьезно: тяговый синхронный двигатель с постоянными магнитами имеет мощность 100 кВт (135 л.с) и выдает 175 Нм крутящего момента, что позволяет развивать скорость до 150 км/ч. А ходовая батарея сотового типа с жидкостной системой терморегуляции (не зря в партнерах JAC числится компания CATL, ведущий мировой разработчик и производитель аккумуляторов для электромобилей) в зависимости от варианта позволяет проехать либо 405, либо 505 км по циклу CLTC. Естественно, автомобиль оснащен приличным набором электронных ассистентов. А еще он просто обязан понравиться целевой аудитории. Вот только в какой мере это «нравится» будет перерастать в реальную готовность приобрести такой электрокар, покажет время.

А что еще?

Как известно, наибольших успехов марка JAC добилась в сегменте пикапов. Еще четыре года назад мы свели в очном поединке JAC T6 и тогдашнего лидера сегмента, Toyota Hilux – и в этом состязании китайский пикап выступил вполне достойно. За прошедшие годы JAC T6 покинул линейку марки, поскольку сменил гражданство и теперь называется Sollers ST6. Но ему на смену пришли T8 и T8 Pro, а затем гамма пополнилась флагманской моделью T9. В результате марка JAC, еще в первом квартале текущего года занимавшая третье место в иерархии пикапов и уступавшая по продажам Great Wall и УАЗ, вышла на вторую позицию во втором квартале, а в третьем — и на первую с результатом в 1860 автомобилей за квартал. Но любые успехи такого рода нужно немедленно закреплять, так что в этом сегменте марка готова представить ряд новинок.

Уже в первом квартале 2025 года линейку пополнит дизельная версия JAC T9 TDI, оснащенная двухлитровым мотором HFC4DB2-2A1. Он выдает 170 л.с. и 410 Нм крутящего момента в диапазоне 1500-2500 об/мин. Сочетание 210 мм дорожного просвета, механической блокировки заднего дифференциала и хорошей тяги на низах обещает спокойствие вне дорог, а 8-ступенчатая гидромеханическая АКП облегчит жизнь в городе. Ну а в третьем квартале появится и версия T9 c механической коробкой.

Ну а на четвертый квартал 2025 года запланирован выход на российский рынок семиместного внедорожника JAC T9 SUV, который пока что продается исключительно в Южной Африке. Как следует из названия, этот полноценный внедорожник утилитарно-универсального класса построен на базе пикапа T9 и унаследовал от него раму, оформление передней части (включая кузовные панели до средней стойки) и основные агрегаты. В ЮАР внедорожник продается с двухлитровым турбодизелем мощностью 170 л.с. в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, но какой силовой агрегат выберут для российского рынка, пока что неизвестно. Не утверждено и официальное название модели: пока что условно ее называют JS9.

Что же касается кроссоверов, то тут нас ждет только одно событие: во втором квартале мы увидим обновленный JAC JS6 – со свежей внешностью, 1,5-литровым турбомотором и двумя вариантами роботизированной трансмиссии, 6DCT и 7DCT. Одним словом, планы российского представительства марки серьезно увеличить рыночную долю, которая в этом году уже выросла с 0,6% до 1%, не выглядят такими уж наполеоновскими. Особенно если учесть весьма продуктивное сотрудничество с Sollers и возможность локализации нескольких моделей.