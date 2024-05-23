Пикап JAC T9, который только что стартовал в РФ, превратят в пассажирский внедорожник

Китайская компания JAC намерена выпустить большой внедорожник: модель сделают на базе флагманского рамного пикапа T9 (он же Hunter в Китае). Об этом было объявлено в ЮАР на презентации, которую устроили местным журналистам в рамках тест-драйва грузовика. Южноафриканское представительство JAC даже продемонстрировало пару изображений будущего SUV – в частности, картинки с презентационных слайдов выложило издание TopAuto. Кстати, исходный пикап JAC T9 добрался до России буквально несколько дней назад.
Сам производитель называет будущую модель «T9 SUV», однако TopAuto считает, что внедорожнику присвоят индекс JS9 – по аналогии с другими чисто пассажирскими автомобилями компании. Судя по изображениям, в плане дизайна вездеход повторит пикап, разве что грядущему SUV в ЮАР заменят радиаторную решетку: как и в России, в этой стране грузовик имеет массивные вертикальные плашки, тогда как у внедорожника будет сетчатый узор. Впрочем, T9 с «сеткой» присутствует на некоторых других экспортных рынках (например, в Австралии и Мексике).
Габариты грядущего SUV еще не раскрыты. JAC поставляет на экспорт «короткий» пикап T9: длина – 5330 мм, колесная база – 3110 мм. При этом в родном Китае у модели вдобавок есть длиннобазная версия (5620 и 3400 мм).
Внутри внедорожник тоже наверняка скопирует пикап, то есть ждем двухспицевый руль, виртуальную приборку и вертикальный планшет мультимедиа. Сообщается, что SUV будет иметь семиместный салон.
Техника, очевидно, перейдет с грузовика. В Южной Африке JAC T9 сейчас доступен с турбодизелем 2.0 мощностью 170 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод задний или полный. В России же пикап на данный момент представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (224 л.с.), 8АКП и полным приводом. Впоследствии у глобального T9 должны появиться гибридная и полностью электрическая версии – аналогичные исполнения, вероятно, будут и у внедорожника.
В ЮАР старт продаж трехрядного SUV намечен на первую половину следующего года. Главными конкурентами новинки JAC станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Не исключено, что у внедорожника будет и леворульная версия – в этом случае модель вполне могут привезти в Россию.
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