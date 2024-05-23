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Пикап JAC T9, который только что стартовал в РФ, превратят в пассажирский внедорожник

23.05.2024 184 0 0

Рамный трехрядный вездеход должен выйти на рынок в следующем году. Технику SUV, очевидно, разделит с донорским грузовиком.

Китайская компания JAC намерена выпустить большой внедорожник: модель сделают на базе флагманского рамного пикапа T9 (он же Hunter в Китае). Об этом было объявлено в ЮАР на презентации, которую устроили местным журналистам в рамках тест-драйва грузовика. Южноафриканское представительство JAC даже продемонстрировало пару изображений будущего SUV – в частности, картинки с презентационных слайдов выложило издание TopAuto. Кстати, исходный пикап JAC T9 добрался до России буквально несколько дней назад.

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Сам производитель называет будущую модель «T9 SUV», однако TopAuto считает, что внедорожнику присвоят индекс JS9 – по аналогии с другими чисто пассажирскими автомобилями компании. Судя по изображениям, в плане дизайна вездеход повторит пикап, разве что грядущему SUV в ЮАР заменят радиаторную решетку: как и в России, в этой стране грузовик имеет массивные вертикальные плашки, тогда как у внедорожника будет сетчатый узор. Впрочем, T9 с «сеткой» присутствует на некоторых других экспортных рынках (например, в Австралии и Мексике).

Пикап JAC T9 для России. В ЮАР продают модель с аналогичной решеткой
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Пикап JAC T9 для России. В ЮАР продают модель с аналогичной решеткой
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Пикап JAC T9 для России. В ЮАР продают модель с аналогичной решеткой
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Пикап JAC T9 для России. В ЮАР продают модель с аналогичной решеткой
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Габариты грядущего SUV еще не раскрыты. JAC поставляет на экспорт «короткий» пикап T9: длина – 5330 мм, колесная база – 3110 мм. При этом в родном Китае у модели вдобавок есть длиннобазная версия (5620 и 3400 мм).

Внутри внедорожник тоже наверняка скопирует пикап, то есть ждем двухспицевый руль, виртуальную приборку и вертикальный планшет мультимедиа. Сообщается, что SUV будет иметь семиместный салон.

А такой JAC T9 представлен, например, в Австралии и Мексике

Техника, очевидно, перейдет с грузовика. В Южной Африке JAC T9 сейчас доступен с турбодизелем 2.0 мощностью 170 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод задний или полный. В России же пикап на данный момент представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (224 л.с.), 8АКП и полным приводом. Впоследствии у глобального T9 должны появиться гибридная и полностью электрическая версии – аналогичные исполнения, вероятно, будут и у внедорожника.

В ЮАР старт продаж трехрядного SUV намечен на первую половину следующего года. Главными конкурентами новинки JAC станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Не исключено, что у внедорожника будет и леворульная версия – в этом случае модель вполне могут привезти в Россию.

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