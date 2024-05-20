В Россию приехал флагманский пикап JAC T9: объявлена цена

Пикап с индексом T9 российское подразделение JAC официально анонсировало еще в начале года. Однако на наш рынок модель выходит только сейчас. Напомним, в Китае рамный грузовик дебютировал в 2020-м, там он зовется Hunter. Автомобиль является родным братом JAC T8 / T8 Pro и JAC T6 (младшую модель теперь собирают во Владивостоке под брендом Sollers), причем в линейке пикапов JAC ему отведена роль флагмана. В прошлом году T9/Hunter пережил рестайлинг – и судя по российскому сайту марки, к нам привезли именно свежую версию, хотя на опубликованных зимой местным офисом компании фирменных картинках красовалась дореформенная модель.

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На родине у грузовика два варианта длины. Кроме того, в Поднебесной модель имеет несколько вариантов оформления передней части. Нам же достался «короткий» JAC T9 с массивными вертикальными плашками на радиаторной решетке. Длина предназначенного для РФ пикапа равна 5330 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1880 мм, колесная база – 3110 мм. Паспортный дорожный просвет – 210 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1590/470 мм.



На нашем рынке JAC T9 сейчас представлен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 224 л.с. и 390 Нм. Мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. У модели есть полный привод. К слову, в других странах еще продают дизельные версии – не исключено, что позже российскую линейку расширят.



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Пикап предложен в единственной комплектации Luxury. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, люк в крыше, электропривод и обогрев наружных зеркал (плюс автоматическое складывание), «кожаный» салон, регулировка руля по высоте, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа-система с планшетом диагональю 10,4 дюйма, климат-контроль, подогрев передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, датчик дождя, передний и задний парктроники, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль.



Рекомендованная цена JAC T9 Luxury – 3 399 000 рублей (здесь и далее цены указаны без учета акций). Для сравнения, за младший пикап JAC T8 Pro с бензиновым турбомотором 2.4 (204 л.с.) и шестиступенчатой механикой просят 3 049 000 или 3 199 000 рублей (2023/2024 г.в. соответственно).

