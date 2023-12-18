Рамный пикап Sollers ST6 с бензиновым мотором добрался до дилеров в РФ

Производство грузовика налажено на заводе во Владивостоке. Цены новинки уже известны: за стартовую версию просят не менее 2,4 млн рублей.

О том, что российская компания Соллерс и китайский концерн JAC решили сотрудничать, стало известно в прошлом году. Результатом стал запуск на заводе в Елабуге (Татарстан) производства коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo (модели являются бэйдж-инжиниринговыми JAC Sunray и JAC N25/N35). Позже, в сентябре текущего года, стало известно о том, что линейка российской марки расширилась за счёт «новинки», её роль исполнил рамный пикап Sollers ST6.

На фото: пикап Sollers ST6

Выпуск Sollers ST6 наладили на предприятии во Владивостоке: ранее здесь выпускались автомобили японского бренда Mazda. Сейчас завод называется «Автомобильные индустриальные технологии». Продажи рамного пикапа с дизелем стартовали в РФ в первой половине прошлого месяца, а теперь пришла очередь Sollers ST6 с бензиновым мотором.



Согласно прайс-листу на официальном сайте Соллерс, рекомендованная розничная цена стартовой версии модели с бензиновым двигателем составляет 2 400 000 рублей, покупка варианта Comfort обойдётся минимум в 2 500 000 рублей. Напомним, ценник начального исполнения Sollers ST6 с дизелем равен 2 500 000 рублей, а за топовую комплектацию просят не менее 2 600 000 рублей. Для жителей Дальневосточного федерального округа при покупке пикапа Sollers ST6 предоставляется скидка в размере 150 000 рублей.



На фото: салон Sollers ST6

Новая версия, вышедшая сегодня на рынок, оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 176 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 290 Нм; в пару к нему предлагается шестиступенчатая механика. Ещё в линейке имеется вариант с 2,0-литровым дизельным двигателем, его отдача составляет 136 л.с. и 320 Нм. Этот мотор тоже идёт в комплекте с шестискоростной ручной коробкой передач.



Напомним, Sollers ST6 является близнецом пикапа JAC T6, который, кстати, представлен на российском рынке с 2019 года. У автомобилей практически не отличаются экстерьер и интерьер, однако у «местного» грузовика во внешности меньше хромированных декоративных элементов. У грузовой платформы размеры составляют 1520 х 1520 х 470 мм, а дорожный просвет у ST6 равен 197 мм.

Список стандартного оборудования включает в себя системы ABS+EBD, ESC, функцию напоминания о непристёгнутых ремнях, пару фронтальных подушек безопасности и ассистент старта на подъёме. Начальная версия получила бортовой компьютер, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, аудиосистему, наружные зеркала с электрорегулировками и задний парктроник.



У комплектации Sollers ST6 под названием Comfort добавляются ещё функция бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, кожаная отделка рулевого колеса и сидений, информационно-развлекательная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном, а также камера заднего вида.