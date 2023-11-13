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  • Выпускаемый во Владивостоке рамный пикап Sollers ST6 добрался до дилеров

Выпускаемый во Владивостоке рамный пикап Sollers ST6 добрался до дилеров

13.11.2023 163 0 0

Стартовая цена полноприводного дизельного грузовика российской марки составляет 2 500 000 рублей.

О сотрудничестве российской компании Соллерс и китайского концерна JAC стало известно в прошлом году. В рамках партнёрства на заводе в Елабуге (Татарстан) стартовал выпуск коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo, которые представляют собой JAC Sunray и JAC N25/N35 с иными логотипами и шильдиками. В сентябре текущего года стало известно о том, что линейка российского бренда была расширена за счёт рамного пикапа Sollers ST6.

На фото: Sollers ST6

Сборка Sollers ST6 налажена на заводе во Владивостоке, на котором ранее выпускались модели японского бренда Mazda; актуальное название предприятия – «Автомобильные индустриальные технологии». Как Kolesa.ru сообщал ранее, пикап Sollers является близнецом ещё одной модели JAC, на этот раз в роли «донора» выступил грузовик T6, который представлен на российском рынке с 2019 года.

Теперь в пресс-центре компании «Соллерс» рассказали о том, что рамный пикап, оснащённый дизельным мотором, добрался до дилеров. Цена грузовика Sollers ST6 в стартовой версии Base составляет 2,5 млн рублей. За исполнение Comfort придётся заплатить не менее 2,6 млн рублей. А для жителей Дальнего Востока предусмотрена скидка в размере 150 тыс. рублей.

Поступивший в продажу пикап оснащается 2,0-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 320 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Sollers ST6 имеет полный привод с понижающей передачей. Грузоподъёмность дизельной версии составляет 900 кг. В дальнейшем модель будет доступна с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 176 л.с. (290 Нм), который тоже комплектуется 6МКП.

В список базового оснащения входят: две подушки безопасности, функция напоминания о непристегнутых ремнях, системы ABS, EBD, ESC, а также водительский ассистент при старте на подъёме. Ещё у начальной версии есть кондиционер, мультируль, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, подогрев передних сидений, наружные зеркала с электрорегулировками и задние датчики парковки.

У исполнения Comfort добавляются кожаная отделка рулевого колеса и сидений, функция бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, камера заднего вида, а также информационно-развлекательная система с шестью динамиками, тачскрином и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

На фото: салон Sollers ST6

Отметим, экстерьер и интерьер Sollers ST6 практически такой же, как у китайского близнеца, правда, у пикапов, собираемых на дальневосточном заводе, меньше хромированных элементов декора. Размеры грузовой платформы составляют 1520 х 1520 х 470 мм. Дорожный просвет у этого грузовика равен 197 мм.

В дальнейшем пикап Sollers будет доступен ещё и с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 176 л.с. (290 Нм), который комплектуется 6МКП. Стартовая цена бензиновой версии грузовика уже объявлена – 2,4 млн рублей.

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