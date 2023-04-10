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  • Обновлённый JAC Hunter: более мощные моторы, «автомат» и две розеточные версии

Обновлённый JAC Hunter: более мощные моторы, «автомат» и две розеточные версии

10.04.2023 507 0 0

Компания JAC провела в Китае презентацию обновлённого флагманского пикапа Hunter (он же Huantu), одновременно представлены бензиновая, дизельная, plug-in гибридная и полностью электрическая версии.

Hunter дебютировал в 2020 году как самый дорогой, флагманский пикап JAC (у Changan, к слову, тоже есть пикап с таким названием), его габаритная длина — 5330 либо 5620 мм, колёсная база — 3110 либо 3400 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1920 мм либо 1965 мм. Ключевые размеры с обновлением у JAC Hunter не изменились, а вот по части дизайна и техники изменений довольно много.

Передок JAC Hunter стал ещё агрессивнее: на смену трапециевидной радиаторной решётке пришла более массивная прямоугольная в крупную клетку. Слегка изменена компоновка «трёхэтажных» фар (нижние переехали с бампера на крылья и визуально объединены чёрной рамкой со средними), обновился дизайн 18-дюймовых колёсных дисков. Дизайн кормы не изменился.

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Архитектура салона прежняя, но оформление передней панели тоже стало более брутальным: воздуховоды по краям сильно увеличились в размерах, толще стали декоративные накладки, электронный щиток приборов и вертикальный 10,4-дюймовый мультимедийный экран получили обновлённую графику. Оформление центрального тоннеля зависит от типа силовой установки.

До рестайлинга JAC Hunter предлагался с 2,4-литровым бензиновым (211 л.с., 320 Нм) либо 2,0-литровым дизельным двигателем (150 л.с., 360 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой», привод — задний либо полный типа парт-тайм с жёстко подключаемым задним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Для обновлённого пикапа заявлены более мощный бензиновый 2,0-литровый турбомотор (231 л.с., 380 Нм) и новый 2,0-литровый дизель (170 л.с., 410 Нм), оба сочетаются с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», задний мост снабжён блокировкой дифференциала.

JAC Hunter PHEV
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JAC Hunter PHEV
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Силовая установка JAC Hunter PHEV (подзаряжаемый гибрид) сделана на базе новой бензиновой версии с АКП: в коробку вживлён тяговый электромотор с пиковой отдачей в 135 кВт (184 л.с.) и 310 Нм, ещё одна электрическая машина мощностью 110 кВт (150 л.с.) работает в режиме генератора для зарядки батареи. Ёмкость батареи и запас﻿ хода на электротяге пока не раскрыты.

JAC Hunter EV
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JAC Hunter EV
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Электрический JAC Hunter EV снабжён вживлённой в раму 328-вольтовой батареей ёмкостью 88 кВт·ч, полного заряда хватит на 417 км пробега по циклу CLTC. Силовая установка — двухмоторная (по одном мотору на ось): передний выдаёт скромные 36 кВт (49 л.с.) и 95 Нм, задний — 150 кВт (204 л.с.) и 295 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9 с. Снаряженная масса электрического пикапа — 2350 кг, грузоподъёмность — 1000 кг, дорожный просвет — 210 мм.

JAC Hunter EV

Максимальная скорость всех версий JAC Hunter ограничена на отмекте 150 км/ч. Цены на обновлённый пикап пока не объявлены.

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