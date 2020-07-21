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  • Родственный Peugeot пикап Changan за пределами Китая обернулся Хантером

Родственный Peugeot пикап Changan за пределами Китая обернулся Хантером

21.07.2020 229 0 0

Грузовик китайской компании выбрался за пределы домашнего рынка. Экспортная версия пока представлена только с дизелем, тогда как на родине у нее есть и бензиновый мотор.

 

В Поднебесной рамный пикап Changan стартовал в прошлом году, там он зовется Kaicene F70. Грузовик разработан в сотрудничестве с концерном PSA (у Changan и PSA есть совместное предприятие), а в начале 2020-го у «семидесятого» появился брат под брендом Peugeot – Landtrek, который отличился дизайном экстерьера. Модель французской марки обещана Латинской Америке и Африке, «китаец» тоже не остался эксклюзивом для КНР: пикап Changan теперь доступен в Чили, причем в этой стране его назвали так же, как и уазовский внедорожник, — Hunter. Кстати, Landtrek на чилийский рынок еще не вышел, а вот модель UAZ Hunter там представлена. Впрочем, российская компания китайцам претензий пока вроде бы не предъявляла.

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От предназначенного для КНР пикапа чилийский Changan Hunter внешне отличается радиаторной решеткой – у нее «соты» со «штрихами» вместо массивных хромированных полосок, вдобавок на решетке красуется привычная эмблема марки (у F70 – надпись Kaicene). Внутри без перемен, разве что экспортному грузовику не достался большой цветной экран в «приборке». И, да, интерьер оформлен в стиле Peugeot – у родственного Landtrek почти такой же.

В Чили продают «короткую» версию, ее длина составляет 5330 мм, размер колесной базы – 3180 мм. А вот в Китае у Kaicene F70 еще есть вариант длиной 5580 мм (расстояние между осями у такого пикапа – 3430 мм). Размеры грузовой платформы Хантера: 1600/1595/500 мм (у растянутого F70 платформа длиной 1850 мм). В релизе чилийского подразделения Changan заявлена грузоподъемность от 800 до 1000 кг, хотя в характеристиках на сайте указано лишь 800 кг.

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Хантер доступен в двух комплектациях – Comfort и Luxury. Базовый пикап имеет кондиционер, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, пару подушек безопасности, барабанные задние тормоза. У топовой версии есть рейлинги на крыше, подножки, дисковые задние тормоза, климат-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым планшетом, подогрев боковых зеркал, круиз-контроль, камера заднего вида и система мониторинга «слепых» зон.

Changan Kaicene F70 для Китая
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Changan Kaicene F70 для Китая
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Changan Kaicene F70 для Китая
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Двигатель у Hunter один – турбодизель D20TCIE 1.9 с отдачей в 150 л.с. и 350 Нм (лицензионная версия мотора Isuzu), который сочетается только с шестиступенчатой «механикой». Базовый пикап – заднеприводный, для версии Luxury также предусмотрен жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей. В Китае Kaicene F70, помимо мотора 1.9, еще положены турбодизель Isuzu 2.5 (версия JE4D25Q5A выдает 129 л.с. и 320 Нм, модификация JE4D25Q6A – 150 л.с. и 360 Нм) и бензиновая «турбочетверка» Mitsubishi 4K22D4T 2.4 (211 или 218 л.с., 320 Нм). В Поднебесной все двигатели комплектуются 6МКП, бензиновый еще может сочетаться с шестиступенчатым «автоматом».

В Чили цена Changan Hunter начинается с отметки в 14 030 долларов, что эквивалентно примерно 994 000 рублей по актуальному курсу. Внедорожник UAZ Hunter там стоит от 12 500 долларов (886 000 рублей). Кстати, на чилийском сайте УАЗа «висит» и Пикап, но без ценника.

Вероятно, позже Changan Hunter появится и в других странах Латинской Америки. Между тем, по неофициальным данным, китайский пикап планируют привезти и в Россию. Более того, не так давно фирма из КНР подала заявку в РФ на регистрацию товарного знака Changan Hunter. Хотя вряд ли китайцы все же решатся продавать грузовик у нас под этим именем – тут не Чили, УАЗ наверняка молчать не станет. Отметим, на момент публикации новости в российском офисе Changan на вопрос Kolesa.ru о судьбе пикапа в нашей стране не ответили.

пикап авторынок новинки Changan

 

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