В Россию официально едет флагманский рамный пикап JAC T9

Судя по всему, в РФ решено привезти дореформенный грузовик. Для нашей версии пока заявлен один мотор.

Российский офис JAC анонсировал на своих страницах в соцсетях новинку: к нам едет флагманский рамный пикап T9. В Китае модель дебютировала в 2020-м, там она известна как Hunter (к слову, у нас продают Changan Hunter и, разумеется, УАЗ Хантер), грузовик является родным братом добравшегося до РФ в прошлом году JAC T8 Pro и пока еще представленного JAC T6 (младший пикап теперь собирают во Владивостоке под брендом Sollers). В прошлом году флагман пережил рестайлинг, однако, судя по картинке, которая сопровождает анонс, в Россию привезут дореформенную модель. Ну и отметим, что T9 уже успел засветиться у некоторых местных продавцов: речь идет о «параллельных» машинах.

Дореформенный JAC T9. Такой пикап анонсирован для России 1 / 4 Дореформенный JAC T9. Такой пикап анонсирован для России 2 / 4 Дореформенный JAC T9. Такой пикап анонсирован для России 3 / 4 Дореформенный JAC T9. Такой пикап анонсирован для России 4 / 4

Для РФ заявлена версия длиной 5330 мм и с колесной базой 3400 мм. Впрочем, не исключено, что показатели перепутали: в Китае растянутую базу имеет вариант длиной 5620 мм, тогда как у более компактного исполнения расстояние между осями составляет 3110 мм.



Как бы то ни было, легальному российскому JAC T9 обещаны турбомотор 2.0 мощностью 231 л.с. (вид топлива в JAC не уточнили, но, судя по всему, это бензиновый двигатель), восьмиступенчатый автомат и полный привод. В других странах для модели еще предусмотрен бензиновый турбомотор 2.4 и турбодизель 2.0, вдобавок для некоторых рынков также готовят гибридную и полностью электрическую версии.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В список оборудования предназначенного для России пикапа войдут кожаный салон, климат-контроль, парктроники, камеры кругового обзора, «зимний» пакет, беспроводная зарядка для смартфона и электрорегулировки кресел.



Цена JAC T9 пока не объявлена, как и точная дата старта продаж. Раз это флагман, то он, очевидно, окажется дороже JAC T8 Pro, который по прайсу сегодня стоит от 3 199 000 рублей.

Обновленный пикап. Такой продают не только в родном Китае, но и на некоторых экспортных рынках 1 / 4 Обновленный пикап. Такой продают не только в родном Китае, но и на некоторых экспортных рынках 2 / 4 Обновленный пикап. Такой продают не только в родном Китае, но и на некоторых экспортных рынках 3 / 4 Обновленный пикап. Такой продают не только в родном Китае, но и на некоторых экспортных рынках 4 / 4

Между тем в текущем году JAC планирует вывести на российский рынок еще несколько новинок, но остальные модели официально пока не названы.

