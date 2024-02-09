Названы российские цены пикапа JAC T8, у которого есть дизельная версия

Модель также предложена с бензиновым турбомотором. А вот комплектация одна, и она проще, чем у пикапа с приставкой Pro.

Несколько дней назад Kolesa.ru рассказывал о том, что в Россию привезли китайский рамный грузовик JAC T8, то есть дореформенную версию представленной у нас с прошлого года модели JAC T8 Pro. Так вот теперь появился прайс-лист. Напомним, сама «восьмерка», по сути, представляет собой модернизированный JAC T6. Последний же пикап из местной линейки марки уже убрали: в РФ «шестерка» превратилась в Sollers ST6, сборку переименованной модели наладили во Владивостоке.

JAC T8. Версия с приставкой Pro выглядит в целом так же, габариты машин совпадают: 5325/1880/1830 мм, колесная база – 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. 1 / 4 JAC T8. Версия с приставкой Pro выглядит в целом так же, габариты машин совпадают: 5325/1880/1830 мм, колесная база – 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. 2 / 4 JAC T8. Версия с приставкой Pro выглядит в целом так же, габариты машин совпадают: 5325/1880/1830 мм, колесная база – 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. 3 / 4 JAC T8. Версия с приставкой Pro выглядит в целом так же, габариты машин совпадают: 5325/1880/1830 мм, колесная база – 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. 4 / 4

Между собой T8 и T8 Pro отличаются оформлением салона и оснащением, кроме того, у грузовика без приставки иная техника. В России такая модель предложена с бензиновой турбочетверкой 2.0 (190 л.с., 290 Нм) и турбодизелем 2.0 (139 л.с., 320 Нм), двигатели сочетаются исключительно с шестиступенчатой механикой. Пикап JAC T8 Pro доступен с бензиновым турбомотором 2.4 (204 л.с. и 320 Нм), хотя и он работает в паре с 6МКП. Кстати, изначально для Pro-версии тоже был заявлен двухлитровый турбодизель, но в продажу эта модификация так и не поступила. Оба пикапа имеют стандартный жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей.



JAC T8. У T8 Pro другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей 1 / 5 JAC T8. У T8 Pro другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей 2 / 5 JAC T8. У T8 Pro другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей 3 / 5 JAC T8. У T8 Pro другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей 4 / 5 JAC T8. У T8 Pro другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей 5 / 5

Как и JAC T8 Pro, на нашем рынке модель T8 представлена в единственной комплектации Full Extra. В списке оборудования обоих пикапов значатся: 18-дюймовые колеса, ксеноновые фары, светодиодные ДХО и задние фонари, «кожаный» салон, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, фронтальные подушки безопасности, передние и задние датчики парктроника, камеры кругового обзора и круиз-контроль. У JAC T8 также есть аналоговые приборы и мультимедийная система с привычным экраном диагональю 9 дюймов. Ну а T8 Pro – это еще подогрев передних сидений и датчик света, плюс у него 7-дюймовый дисплей в приборке и вертикальный планшет мультимедиа (10,4 дюйма).



JAC T8

Цена бензинового JAC T8 – 2 999 000 рублей (здесь и далее – без учета акций), дизельный пикап обойдется в 3 199 000 рублей, и столько же стоит JAC T8 Pro с бензиновым 2.4T.



Между тем скоро JAC выведет на российский рынок еще один рамный грузовик – флагманский T9.