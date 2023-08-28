JAC Refine RF8: первенец линейки минивэнов нового поколения, роскошных и экологичных

Компания JAC Motors представила на автосалоне в Чэнду долгожданный полностью новый минивэн из линейки Refine и пообещала в 2025 и 2026 годах ещё две модели в сегменте MPV.

История суббренда Refine (он же Ruifeng) началась в 2002 году: компания JAC тогда выпустила под ним свою первую легковую модель (прежде были только грузовики и автобусы) — минивэн Refine, он был клоном Hyundai Starex первого поколения, который в свою очередь был клоном Mitsubishi Delica четвертого поколения. Впоследствии имя Refine закрепилось преимущественно за минивэнами JAC, хотя в гамме были также седаны, хэтчбеки и кроссоверы. Полностью новых минивэнов компания JAC не представляла уже более пяти лет, а между тем именно в последние годы сегмент MPV в Китае бурно развивается, точнее, развивается премиальное крыло этого сегмента, что побудило даже компанию Volvo выпустить первый в своей истории однообъёмник.

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Прежние минивэны суббренда Refine были относительно простыми и непритязательными, а новая линейка, в которой будут как минимум три модели, рассчитана на состоятельную публику, жаждущую роскоши и комфорта. Первенцем новой премиальной линейки стал Refine RF8, в его основе лежит модульная платформа MUSE с базовым передним приводом и поперечным расположением ДВС, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Габаритная длина JAC Refine RF8 — 5200 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1830 мм, колёсная база — 3100 мм. Размерность штатных шин — 225/55 R 18.



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Спереди JAC Refine RF8 немного напоминает новейший Ford Tourneo Courier, но у «китайца» сильно больше радиаторная решётка, и для неё разработаны три варианта дизайна — с точечным орнаментом, с вертикальными прутьями и с горизонтальными прутьями. Салон — трёхрядный, с посадочной формулой 2+2+2 либо 2+2+3, то есть во втором ряду в любом случае установлены два индивидуальных кресла. Объем багажника в зависимости от количества задействованных посадочных мест варьируется в диапазоне от 700 до 2500 л.



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На данный момент для JAC Refine RF8 заявлены две силовые установки на выбор. Чисто бензиновая версия (белая машина на фотографиях) оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором (251,5 л.с., 400 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». В салоне у такой версии на передней панели установлено единое двухэкранное табло, тогда как у plug-in гибридного минивэна приборный и мультимедийный экраны разделены, и мультимедийный экран крупнее (15,6 дюйма), чем у чисто «углеводородной» версии.



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Plug-in гибридный JAC Refine RF8 оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором, к которому пристыкованы 3-ступенчатая коробка передач DHT и два электромотора, один из которых работает преимущественно в режиме генератора и подпитывает вмонтированную в пол батарею ёмкостью 44,55 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 310 кВт (421,5 л.с.) и 745 Нм. На электротяге гибридный минивэн сможет проехать более 200 км на одной зарядке, в гибридном режиме с полным баком и полностью заряженной батареей — 1200 км.



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На китайский рынок JAC Refine RF8 должен выйти в декабре, цены пока не объявлены. В 2025 и 2026 годах JAC Motors пообещала ещё два новых минивэна, но о них пока ничего неизвестно. Для нас JAC Refine RF8 интересен тем, что при долгосрочном сохранении текущего вектора развития российского автопрома он может превратиться в одну из новых моделей возрождённого в прошлом году бренда Москвич.

