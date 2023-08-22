Москвич раскрыл план по новинкам и призвал к сквозной унификации в автопроме РФ

Гендиректор АО МАЗ «Москвич» Ханс-Петер Мозер стал одним из главных ньюсмейкеров Московского международного форума автомобилестроения IMAF, прошедшего сегодня в рамках выставки MIMS. Германский топ-менеджер российского предприятия призвал ни много ни мало вернуться к практикам СССР и ввести централизованное управление автомобильной отраслью — иначе эффективного бизнеса в нынешних условиях не получится.

Москвич не стал использовать MIMS в качестве площадки для премьеры новых моделей, как это сделал калининградский завод Автотор, но зато выступил с мощным бизнес-сообщением, да и по новинкам дал полный расклад на ближайшие два года.

Москвич 3

Напомним, что Московский автомобильный завод «Москвич» возродился в прошлом году на базе бывшего завода Renault в столичном районе Печатники. Первой моделью вернувшейся к жизни советской марки стал компактный кроссовер с индексом 3, созданный методом бэдж-инжиниринга из китайского JAC Sehol X4 (он же в прошлом JAC JS4). Крупноузовая сборка Москвича 3 началась в ноябре прошлого года, кроссовер представлен на рынке как с бензиновым двигателем, так и в виде электромобиля (Москвич 3е).



Москвич 6 1 / 2 Москвич 6 2 / 2

В апреле Москвич анонсировал вторую модель — среднеразмерный лифтбек с индексом 6, представляющий собой слегка перелицованный JAC Sehol Yao (габаритная длина — 4780 мм, колёсная база — 2770 мм), то есть одну из разновидностей пятидверки JAC J7, которую продают и в России. Эту модель будут собирать в Печатниках сразу мелкоузловым «способом», минуя крупноузловую стадию. У дилеров Москвич 6 должен появиться ближайшей осенью в четырёх комплектациях на выбор, впереди официальная презентация — следите за новостями на нашем сайте.



Анонсированный в июле кроссовер Москвич 5 встанет на конвейер уже в следующем году вместе с Москвичом 8 и ещё одной моделью, пока не имеющий индекса. Все три запланированные на 2024 год новинки будут изначально производиться по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. В 2025 году по полному циклу будет запущена ещё одна модель, тоже пока не имеющая индекса. Таким образом к концу 2025 года продуктовая линейка Москвича будет состоять из шести «номерных» моделей, у каждой из которых может быть несколько модификаций.

JAC Sehol X6

Москвич 5 — это тоже компактный кроссовер (габаритная длина — 4505 мм, колёсная база — 2660 мм), но чуть более крупный, чем Москвич 3 (габаритная длина — 4410 мм, колёсная база — 2620 мм). За основу Москвича 5 взят JAC Sehol X6, корни которого уходят в начало прошлого десятилетия, когда компания JAC ещё активно копировала дизайн моделей Hyundai, поэтому в профиль Москвич 5 будет напоминать давно снятый с производства Hyundai ix35, но передок, корма и салон будут вполне современными.



JAC Sehol X8 в наиболее свежей версии Plus образца 2022 года

Что такое Москвич 8, пока можно только гадать, но вариантов, вообще говоря, немного — это будет либо «задрапированный» среднеразмерный кроссовер JAC Sehol X7, он же уже покинувший наш рынок JAC S7 (габаритная длина — 4776 мм, колёсная база — 2750 мм) либо ещё более крупный JAC Sehol X8 (габаритная длина — 4815 мм, колёсная база — 2830 мм; в РФ его не продавали). Других подходящих кандидатов гамме JAC просто нет, вряд ли это будет какой-нибудь минивэн из линейки Refine.



Москвич 3 на конвейере

В этом году завод Москвич выпустит 27 000 автомобилей вместо изначально запланированных 50 000, их них 22 900 — машины с ДВС, 4100 — электромобили. План на следующий год — 44 000 автомобилей (40 000 «углеводородных» и 4000 электрических). Когда завод выйдет на пиковую мощность в 150 000 машин в год, неизвестно — это, по мнению Ханса-Петере Мозера, вставшего у руля АО МАЗ «Москвич» в июне этого года, будет зависеть от развития отрасли в целом.

По мнению германского топ-менеджера, глубокая локализация производства, которую различными административными и законодательными мерами продавливает правительство РФ, целесообразна только при больших тиражах — от 100 000 автомобилей в год. Большие тиражи плохо стыкуются с запредельными для большинства россиян ценами на новые автомобили, но есть выход в виде унификации комплектующих между различными отечественными автопроизводителями, причём в идеале эта унификация должна начинаться с разработки общих платформ.

В качестве примера межбрендовой унификации господин Мозер привёл компании Chery и Geely, каждая из которых максимально широко использует общие для дочерних марок комплектующие и платформы, но у них унификация всё-таки происходит внутри одной большой компании холдингового типа, тогда как глава Москвича хочет унификации между разными компаниями, а именно между Москвичом, АВТОВАЗом, ГАЗом, КАМАЗом и УАЗом.

В мировой практике примеров межкорпоративной унификации немного, наиболее наглядный — альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, находящийся с 2018 года в управленческом кризисе, то есть пример не самый удачный. Другое дело, что вышеозначенные российские заводы были рождены при плановой экономике СССР, им, как говорится, не привыкать получать ЦУ из одного источника. Ясно однако, что для реализации предложенной господином Мозером концепции нужен высочайший уровень проектного управления. Где взять сегодня такой уровень, не очень понятно — быть может, всё-таки проще сделать машины подешевле?

