Кроссовер Москвич 5 раскрылся досрочно

Под возрожденным отечественным брендом на бывшем предприятии Renault (ныне это Московский автомобильный завод «Москвич») с прошлого года выпускают компактный кросс Москвич 3 и его электроверсию: за основу взяли «китайца» JAC JS4. Минувшей весной сама марка показала вторую модель, которая скоро встанет на конвейер, — лифтбек Москвич 6, то есть Sehol Yao с другими эмблемой и шильдиками (разновидность JAC J7; Sehol – суббренд JAC, его используют только на родине). Ну а теперь появились кадры с третьим Москвичом: еще один SUV раскрыла пресс-служба главы Татарстана, пятидверку продемонстрировали в рамках заседания совета директоров КАМАЗа, прошедшего в Набережных Челнах. Напомним, КАМАЗ является технологическим партнером Москвича.

Москвич 5

Судя по всему, второй кроссовер поступит в продажу под именем Москвич 5, и это тоже Джак: донором для «пятерки» стал Sehol X6, который в родном Китае представлен с 2022 года (сделан на базе JAC Refine S5). Из внешних отличий – опять же, лишь иные эмблемы. Этот паркетник крупнее «тройки», длина предназначенной для КНР модели равна 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2660 мм (размеры Москвича 3: 4410/1800/1660 мм, расстояние между осями – 2620 мм). Таким образом, по своим габаритам JAC Sehol X6/Москвич 5 близок к российскому почившему Volkswagen Tiguan.



Москвич 5

На домашнем рынке кроссовер доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 150 л.с., которая сочетается с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В России же, как ожидается, вместо 5МКП будет вариатор. Привод в любом случае только передний.



JAC Sehol X6 1 / 3 JAC Sehol X6 2 / 3 JAC Sehol X6 3 / 3

Официальную премьеру кроссовер Москвич 5, вероятно, справит до конца текущего года. Младший паркетник Москвич 3 со 150-сильным турбомотором 1.5 сегодня по прайсу стоит от 1 970 000 рублей (без учета спецпредложений).

