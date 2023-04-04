Раскрыт лифтбек Москвич 6, впереди – премьера ещё одного кроссовера

Обе модели планируют вывести на рынок в этом году. Одна из грядущих новинок уже точно знакома россиянам, вторая же пока засвечена на тизере.

Московский автомобильный завод «Москвич» объявил сегодня о подписании соглашения с ООО «Флот» (подразделение Яндекса) на поставку двух тысяч электрокроссоверов Москвич 3e для таксопарков-партнеров сервиса Яндекс.Такси (у «тройки» есть и чисто бензиновая версия, и Kolesa.ru ее уже испытал). Церемония прошла непосредственно на предприятии в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина, и там же показали вторую модель возрожденного бренда – лифтбек Москвич 6, его фото опубликовал в своем телеграм-канале столичный градоначальник, кроме того, фирменными картинками поделился и сам завод. А вот характеристики марка еще не раскрыла, при этом заявлено, что в продажу автомобиль поступит во второй половине текущего года. Впрочем, основные вводные уже есть.

Москвич 6

Как и в случае с кроссовером Москвич 3/3e, новую эмблему получила модель китайской компании JAC (за основу для «тройки» взяли JAC JS4): донором для Москвича 6 стал Sehol Yao (марку Sehol концерн JAC использует в основном на родине), то есть одна из разновидностей «пятидверки» JAC J7, которую продают и в России. Длина китайского исходника равна 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колесная база – 2770 мм. Объем багажника JAC Sehol Yao – 540 литров, со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличится до 1650 литров.

Москвич 6 1 / 2 Москвич 6 2 / 2

Внешне от доступного в РФ JAC J7 этот лифтбек отличается более агрессивными бамперами, плюс у него оригинальные оптика и радиаторная решетка. В салоне Yao – иные передняя панель и рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель. Модель тоже оснащается мультимедиа-системой с вертикальным тачскрином, но при этом планшет слегка возвышается над панелью. В мэрии Москвы, в свою очередь, уточнили, что для Москвича 6 еще предусмотрены панорамная крыша, виртуальная приборка, электропривод двери багажника и камеры кругового обзора.



JAC Sehol Yao 1 / 4 JAC Sehol Yao 2 / 4 JAC Sehol Yao 3 / 4 JAC Sehol Yao 4 / 4

В Китае Sehol Yao представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 184 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На родине также бывают электрические версии. JAC J7 в России доступен со 136-сильным турбомотором 1.5, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод в любом случае только передний. Лифтбек JAC J7 у нас по прайсу сегодня стоит 1 899 000 – 2 150 000 рублей.



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Между тем в этом году Москвич планирует представить еще одну модель: в конце марта марка поделилась тизером, на котором были запечатлены как раз Москвич 6 и безымянный пока кроссовер. Судя по опубликованным в 2022-м презентационным слайдам с «примерным модельным рядом» («шестерка» на них тоже была), им окажется либо JAC S7 (под родным брендом этот кроссовер в РФ уже не продают), либо JAC Sehol X6 (к нам его раньше не привозили).



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Также в пресс-службе Москвича заявили о том, что на данный момент завод собрал уже 7000 автомобилей. Производственный план на 2023 год – 50 000 машин, включая 10 000 «электричек». Ну а затем Москвич собирается создать собственный электрокар.

