Генеральным директором завода «Москвич» стал Ханс-Петер Мозер, бывший топ-менеджер КАМАЗа

Ханс-Петер Мозер (на заглавном фото) с сегодняшнего дня, с 29 июня, занимает должность генерального директора Москвича: соответствующее решение принял Совет директоров АО МАЗ «Москвич». Новый глава компании родился в Германии и получил образование в области экономики и управления предприятием в одном из университетов страны.

Как отметили в пресс-службе Москвича, за плечами у Ханса-Петера Мозера «многолетний опыт работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях». Стоит отметить, что ранее топ-менеджер в течение девяти лет работал в компании КАМАЗ, которая является технологическим партнёром АО МАЗ «Москвич».

На фото: Москвич 3 1 / 2 На фото: Москвич 3 2 / 2

Напомним, здесь он возглавлял проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ». В сентябре прошлого года Ханс-Петер Мозер объявил о том, что он покидает пост и собирается «продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя». Освободившееся кресло в итоге занял Булат Курбиев.



Ранее должность генерального директора Москвича ранее занимал Дмитрий Пронин. Теперь он стал председателем Совета директоров АО МАЗ «Москвич».

На фото: Москвич 6 1 / 2 На фото: Москвич 6 2 / 2

Актуальная линейка возрождённого российского бренда пока включает в себя только кроссовер Москвич 3 и его полностью электрическую версию – Москвич 3е. «Донором» для модели стал китайский паркетник JAC JS4. Стоимость модели с ДВС на сегодняшний день стартует с отметки 1 992 000 рублей, а за «зелёную» модификацию просят не менее 3 558 000 рублей.



Минувшей весной стало известно о том, что Москвич 3 обзавёлся новой версией Комфорт – у неё есть подогрев сидений, виртуальная приборка и система камер кругового обзора. При этом в компании заявили, что такие кроссоверы войдут в лимитированную серию (производитель не раскрыл тираж). Рекомендованная розничная стоимость таких машин составляет 2 250 000 рублей.

Эскиз будущего нового кроссовера Москвича

В дальнейшем линейка марки пополнится за счёт лифтбека Москвич 6, который представляет собой перелицованный Sehol Yao (бренд принадлежит JAC) или же один из вариантов пятидверки JAC J7. «Донор» присутствует на российском рынке: модель оснащается 136-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра, который работает в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором. Привод – только передний.



Позже Москвич представит ещё одну модель, её название в компании пока держат в секрете. Так, весной был опубликован скетч, на котором засветился будущий кроссовер. Как Kolesa.ru сообщал ранее, ожидается, что на этот раз в роли «донора» может выступить либо JAC S7, либо JAC Sehol X6 (в РФ оба варианта не представлены).