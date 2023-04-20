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  • Москвич 3 обзавёлся новой версией: теперь с подогревом сидений и виртуальной приборкой

Москвич 3 обзавёлся новой версией: теперь с подогревом сидений и виртуальной приборкой

20.04.2023 40 0 0

Согласно сообщению производителя, кроссовер в исполнении «Комфорт» будет выпущен в виде лимитированной серии. Правда, сколько именно экземпляров планируется выпустить, в компании пока не рассказали.

Компания Renault ушла с российского рынка в прошлом году: в частности, московский завод французской компании был передан администрации столицы РФ. Позднее стало известно о том, что на мощностях предприятия при содействии КАМАЗа будут выпускать легковые автомобили, а название завода сменят на знакомое многим наименование «Москвич». В роли первенца выступил ﻿ компактный кроссовер Москвич 3, который представляет собой «перелицованный» JAC JS4.

На фото: Москвич 3

Москвич 3 отправили в серию в конце ноября прошлого года. Сейчас модель выпускается как с «начинкой» из традиционного двигателя внутреннего сгорания, так и с полностью электрической техникой (и с индексом 3e). В первом случае рекомендованная розничная цена составляет 1 970 000 рублей, во втором – 3 500 000 рублей.

Теперь Москвич представил новую комплектацию своего компактного кроссовера – «Комфорт». Причём производитель отметил, что такой вариант автомобиля будет выпущен в виде лимитированной серии, при этом сколько именно экземпляров планируется произвести, пока неизвестно.

В список оснащения такой версии входят серебристые рейлинги, полностью светодиодная головная оптика, а также задние фонари. Кроме того, автомобиль получил систему автоматического складывания наружных зеркал, а также комплект камер кругового обзора: они помогают водителю при парковке.

В списке водительских помощников в Москвиче 3 появились система предупреждения о возможном лобовом столкновении, а также о выезде с полосы движения, автоматическое переключение дальнего света фар на ближний и мониторинг слепых зон. Также версию «Комфорт» снабдили не только фронтальными, но и передними боковыми подушками, а также шторками безопасности.

Салон новой версии получил отделку чёрной экокожей с контрастной прострочкой. Передние сидения имеют подогрев, кроме того, водительское кресло снабдили электрорегулировками. На передней панели у «комфортного» Москвича 3 расположена виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Электростеклоподъёмники имеют защиту от защемления.

На фото: салон Москвича 3 в версии «Комфорт»

Под капотом у нового варианта компактного кроссовера стандартный 1,5-литровый турбомотор, его отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент равен 210 Нм. В пару предлагается только бесступенчатый автомат, хотя версии «Стандарт» помимо вариатора положена ещё базовая шестиступенчатая механическая коробка передач.

Цена Москвича 3 в лимитированном исполнении «Комфорт» стартует с отметки 2 250 000 рублей. Сейчас модель уже доступна для предзаказа, дата начала живых продаж новинки станет известна позже.

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