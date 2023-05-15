Новый Tourneo Courier станет самой дешёвой легковушкой в европейской гамме Ford

Ford Transit Courier второго поколения был представлен в апреле с «углеводородными» и электрической силовыми установками, он разделил платформу с кроссовером Ford Puma и будет выпускаться с ним на одном﻿ заводе в румынском городе Крайова. Transit/Tourneo Courier — самоё бюджетное семейство в современной коммерческой линейке Ford, оно создано за рамками альянса с Volkswagen. Tourneo Courier с габаритной длиной 4,4 м стоит в табели о рангах на ступеньку ниже более крупного и статусного грузопассажирского «каблучка» Ford Tourneo Connect, который, как известно, является клоном VW Caddy.

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У Tourneo Courier будет всего одна версия с ДВС (у Transit Courier их три): 1,0-литровая бензиновая «турботройка» EcoBoost мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод только передний. Электрическая версия E-Tourneo Courier приводится в движение единственным электромотором на передней оси мощностью 100 кВт (136 л.с.). Ёмкость батареи электрической версии и запас хода на одной зарядке пока не раскрыты, максимальная мощность зарядки — 100 кВт.



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На фотографиях показано относительно дорогое кроссоверное исполнение Active с двухцветной окраской и защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова, а вообще Tourneo Courier рискует стать самой доступной моделью в европейской гамме Ford с начальной ценой около 25 000 евро. Сейчас меньше стоит только хэтчбек Fiesta (от 20 350 евро в Германии), но в этом году производство Fiesta и родственного кроссовера EcoSport для Европы прекратится, обе модели уйдут с рынка. Кроссовер Puma стоит в Германии от 27 400 евро.



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Интерьер бензинового Tourneo Courier оформлен проще, чем у электрического, последний имеет более крупные приборный и мультимедийный экраны, «оквадраченный» руль, рельефные боковые воздуховоды и полочку с беспроводной зарядкой для смартфона на том месте, где у бензинового Tourneo Courier находится рычаг переключения передач. Современные электронные ассистенты водителя доступны для обеих версий.

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Трёхместный диван второго ряда разделён в пропорции 60/40 для удобства трансформации. Стандартный объём багажника — 570 л, в его правой боковой стенке есть отсек для грязных вещей, для мелкий вещей в салоне предусмотрены десяток карманов и ниш, а E-Tourneo Courier имеет вдобавок 44-литровый передний багажник. Максимальная грузовая вместимость кузова со сложенными задними сиденьями — 2162 л.



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Новые Transit/Tourneo Courier завершают текущую фазу обновления европейской линейки лёгких коммерческих автомобилей Ford, следующая, очевидно, будет уже полностью посвящена электромобилям.

