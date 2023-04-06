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  • Новый Ford Transit Courier: родственник кроссовера Puma, есть электрическая версия

Новый Ford Transit Courier: родственник кроссовера Puma, есть электрическая версия

06.04.2023 73 0 0

Компания Ford представила младший коммерческий «каблучок» Transit Courier второго поколения. Бензиновые и дизельные версии поступят в продажу уже ближайшим летом, электрический E-Transit Courier запустят в производство лишь в конце следующего года.

Ford Transit Courier первого поколения был сделан на базе хэтчбека Fiesta, его выпускают с 2014 года в Турции, ну а новый Transit Courier будут собирать в румынском городе Крайова вместе с субкомпактным кроссовером Puma, платформу которого и адаптировали под «каблучок». Пока рассекречены только грузовые версии, но будут и грузопассажирские Tourneo Courier — более компактные и доступные, чем относительно крупный и статусный Ford Tourneo Connect, являющийся, как известно, клоном VW Caddy. Габаритная длина Transit Courier второго поколения — 4,4 м (у «каблучка» первого поколения — 4160 мм).

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Смена поколений дала Ford Transit Courier более просторный грузовой отсек: полезная длина выросла с 1621 до 1803 мм, а если воспользоваться люком в правой нижней части перегородки между грузовым отсеком и салоном и сложить пассажирское кресло, то в «каблучке» можно перевезти габаритный груз длиной до 2661 мм. Ширина между задними колёсными арками увеличилась с 1012 до 1220 мм (вмещаются две европаллеты), максимальный полезный объём грузового отсека вырос с 2,3 до 2,9 кубометра.

Грузоподъёмность электрической версии — 700 кг, «углеводородные» могут взять на борт до 845 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа у электромобиля — 750 кг, у бензинового «каблучка» — 1000 кг, у дизельного — 1100 кг.

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Бензиновый Transit Courier оснащается 1,0-литровой «турботройкой» EcoBoost мощностью 100 либо 125 л.с., коробка передач по умолчанию — 6-ступенчатая «механика», для 125-сильной версии в виде опции будет предложен 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). 1,5-литровый турбодизель EcoBlue (100 л.с.) будет только на «механике». Ведущие колёса — передние, в том числе у электрического E-Transit Courier.

Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) у электрической версии расположен спереди, но тем не менее под капотом осталось место для дополнительного 44-литрового багажника, куда можно положить. например, зарядный кабель. Максимальная мощность зарядки невысокая, всего 100 кВт. Максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке 145 км/ч. Ёмкость батареи и запас хода на одной зарядке пока не раскрыты.

Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Ford E-Transit Courier
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Интерьер «углеводородных» версий Transit Courier выглядит бюджетненько, но щиток приборов тем не менее только виртуальный. Электрический E-Transit Courier имеет более замысловатую форму передней панели, большой 12-дюймовый мультимедийный экран, «оквадраченный» руль вместо круглого и полочку беспроводной зарядки для смартфона на том месте, где у бензиновых и дизельных «братьев» находится рычаг переключения передач. Современные электронные ассистенты водителя доступны для всех версий.

Цены на новый Ford Transit Courier пока не объявлены.

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