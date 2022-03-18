Ford подтвердил появление «зелёной» версии Puma: первое изображение кроссовера

Американская марка представит свою новинку, предназначенную для европейского рынка, в 2024 году. Тогда же начнётся её производство.

Маленький кроссовер Ford Puma появился в Европе в 2019 году. Его название является отсылкой к недорогому купе, которое было создано на базе Ford Fiesta IV (автомобиль выпускался на заводе в Германии в 1997-2002 годах). Любопытно, что в основе паркетника Puma тоже лежит Фиеста, но седьмого поколения. Отметим, Пума остаётся одной из самых продаваемых моделей Форда на старосветском рынке.



Тизер электрической версии Ford Puma

Так, по итогам первого полного года продаж – «ковидного» 2020-го – дилеры Ford реализовали в Европе 118 180 экземпляров, а в течение 2021 года показатель подрос: клиенты купили 134 431 шт. (на 13,8% больше, чем годом ранее). Текущий год модель тоже встретила «плюсом»: за январь 2022-го Puma разошлась тиражом в 11 132 единицы, что на 7,2% больше, чем за первый месяц прошлого года.

В начале текущей недели Ford рассказал о своих планах по развитию на старосветском рынке: для него американцы припасли семь новых электромобилей, в их числе оказалась и «зелёная» версия субкомпактного кроссовера Puma. Известно, что производство этого «батарейного» паркетника будет налажено в 2024 году на румынском заводе Форд (находится в городе Крайова). На этой площадке сейчас выпускаются «обычные» Пумы с бензиновыми и дизельными моторами.



Рендер электрической версии Ford Puma

Пока что компания «засветила» будущую новинку на общем тизере, где она соседствует с другими будущими электрокарами Ford. На изображении виден силуэт «зелёного» кроссовера (анфас), рассмотреть можно разве что светодиодные элементы головной оптики, форма фар при этом скрыта в тени.



На фото: актуальный кроссовер Ford Puma

Официальной информации о том, как будет выглядеть электрический паркетник, который может получить имя Ford Puma E, по сути, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей новинки американской марки решил предложить дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что у такого кроссовера будет несколько отличий от версий модели с ДВС.



Судя по рендеру, модель получит восьмиугольную сплошную заглушку в стиле Mustang Mach-E на месте традиционной решётки радиатора. Она, вероятно, будет окрашена в цвет кузова, а окантовка окажется чёрной и глянцевой. В нижней части переднего бампера виден сравнительно небольшой воздухозаборник, а головной оптике художник оставил примерно прежнюю форму, но «начинка» с рисунком ДХО будет иной.



Ожидается, что в основу электрической версии Ford Puma ляжет переработанная версия текущей платформы от Fiesta. Стоит отметить, что ряд других кроссоверов марки, обещанных европейскому рынку, будет базироваться на «тележке» MEB (в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen). По предварительным данным, у модели будет только передний привод, два электромотора на выбор – с отдачей 130 и 150 л.с. Вероятно, ёмкость его аккумулятора составит 50 кВт*ч, а запаса хода без подзарядки хватит на 350 км (по циклу WLTP).

