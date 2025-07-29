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  • Представлен экспортный минивэн JAC Traveler. В России он появится под маркой Sollers

Представлен экспортный минивэн JAC Traveler. В России он появится под маркой Sollers

29.07.2025 363 0 0

Компания JAC выводит свой вэн на зарубежные рынки, причем кое-где он предложен под новым именем. Модель появится и в России, но под отечественным брендом. А еще у нас будут продавать машины локальной сборки.

В Китае этот минивэн JAC представили еще в 2023 году, хотя полномасштабные продажи стартовали лишь в 2024-м. На родине модель зовется Refine RF8. В июне нынешнего года компания JAC объявила об отправке первой партии вэнов в страны Латинской Америки. Ну а дебютным зарубежным рынком для MPV стала Мексика – там уже провели презентацию и открыли прием заказов. Любопытно, что в июньском релизе экспортный минивэн был заявлен с родным индексом RF8. Однако до мексиканского рынка он в итоге добрался под именем JAC Traveler.

JAC Traveler для Мексики

В Поднебесной у модели три варианта радиаторной решетки – с хромированными «пластинами», блестящими же вертикальными или горизонтальными плашками. А еще на родине у минивэна два варианта оформления интерьера – китайцы могут купить RF8 с раздельными экранами приборки и мультимедиа или с табло. Экспортный же JAC Traveler имеет те самые «пластины» и объединенные дисплеи. Габариты совпадают: длина – 5215 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3100 мм.

JAC Traveler для Мексики
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JAC Traveler для Мексики
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Мексиканцам семиместный минивэн предложен в виде подзаряжаемого гибрида PHEV, тогда как в Китае еще можно выбрать «традиционные» машины. Силовая установка гибридного Traveler включает бензиновый турбомотор 1.5 (161 л.с.), 215-сильный электродвигатель и батарею емкостью 27,59 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 376 л.с. Совокупная дальнобойность – 1150 км по китайскому циклу CLTC. Мексиканские СМИ, в свою очередь, уточняют, что только на электротяге минивэн проедет 150 км.

JAC Traveler для Мексики
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JAC Traveler для Мексики
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JAC Traveler для Мексики
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JAC Traveler доступен в единственной богатой комплектации. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод сдвижных боковых дверей, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов (расположенные посередине сиденья вдобавок имеют массажер и откидные подставки для ног), упомянутое табло, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

JAC Traveler для Мексики
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JAC Traveler для Мексики
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В Мексике JAC Traveler PHEV оценили в 899 000 песо, что эквивалентно примерно 3,8 млн рублей по актуальному курсу. «Живые» продажи там стартуют в середине августа.

Между тем минивэн JAC скоро выйдет и на российский рынок – у нас модель появится как Sollers SP7. Причем для РФ вэн производят локально, сборка уже ведется на заводе в Елабуге. Россиянам будет доступен чисто бензиновый вариант. К слову, ранее минивэн планировали продавать и под родным брендом JAC, но остались ли эти планы в силе – пока неизвестно.

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