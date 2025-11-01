JAC готовит минивэн RF8 к скорому выходу на российский рынок

У модели китайского бренда на авторынке РФ будет «близнец», выпущенный под местной маркой Sollers. Цены новинки станут известны позже.

В актуальной российской линейке JAC числятся кроссоверы JS3 и JS6, лифтбек J7, а также пикапы T8, T8 Pro и T9. Теперь её готовится пополнить ещё одна модель, на этот раз минивэн. Известно, что на местный рынок он выйдет под названием JAC RF8, об этом рассказали в пресс-службе китайского бренда. Напомним, в Китае эта модель представлена с 2023 года под названием JAC Refine RF8.

На фото: актуальный JAC Refine RF8 (для китайского рынка)

Напомним, в основе JAC Refine RF8 лежит модульная платформа MUSE, спереди у него подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка. Как рассказали в российском офисе марки, габаритная длина JAC RF8 равна 5215 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм, а расстояние между осями составляет 3100 мм. Трёхрядный салон рассчитан на семерых седоков.

Минивэн создан для больших семей, длительных поездок или решения различных бизнес-задач. Подробности о списке оборудования появятся позже, пока что в компании рассказали о том, что JAC RF8 получит различные опции комфорта и безопасности, в их числе адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Разные версии радиаторных решёток актуального JAC Refine RF8 (для китайского рынка)

Пока что в компании сообщили, что предназначенный для российского рынка минивэн оснастят бензиновым 2,0-литровым турбомотором, который работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Информации о мощности и максимальном крутящем моменте этого двигателя пока нет.

Вероятно, больше данных о технике, составе комплектаций, а также ценах появится ближе к старту продаж, который намечен на конец ноября 2025 года. Отметим, на домашнем рынке стартовая стоимость актуального минивэна JAC Refine RF8 составляет 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,69 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон актуального JAC Refine RF8 (для китайского рынка)

Стоит отметить, что у JAC RF8 на российском рынке будет «близнец» – Sollers SP7. Выпуск этой модели налажен на заводе в Елабуге (Республика Татарстан), машины производят по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов). При этом минивэн Sollers предлагается как с семиместным салоном, так и в «бизнес-конфигурации», которая рассчитана на четырёх седоков.

На фото: минивэн Sollers SP7

Sollers SP7 положен 237-сильный бензиновый мотор, идущий в комплекте с 8АКП, камеры кругового обзора 360°, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о лобовом столкновении и мониторинг усталости водителя. Кроме того, в списке базового оснащения числятся: шесть подушек безопасности светодиодная оптика, электропривод багажной и сдвижных боковых дверей, современная информационно-развлекательная система, виртуальная приборка, климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и функция бесключевого доступа в салон.