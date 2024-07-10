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  • Возрождение Ford Capri: теперь кросс-купе, ставшее ближайшим родственником Volkswagen ID.5

Возрождение Ford Capri: теперь кросс-купе, ставшее ближайшим родственником Volkswagen ID.5

10.07.2024 49 0 0

Новинка американской марки адресована европейскому рынку. В продаже «зелёный» паркетник появится позже в текущем году. Цены уже известны.

Компания Ford заключила соглашение с концерном Volkswagen ещё в 2020 году. В рамках этого партнёрства было реализовано нескольких совместных проектов. В списке имеется и выпуск пары полностью электрических кроссоверов Ford, предназначенных для европейского рынка. Первым стал представленный в марте 2023 года Explorer EV: с «обычным» Эксплорером эту модель роднит разве что название. Теперь дебютировала его версия с купеобразным кузовом, которая получила собственное имя – Capri.

На фото: Ford Capri

Название многим может показаться знакомым, так как в период с 1968 по 1986 годы американская марка выпускала под ним спортивное купе. Теперь производитель решил возродить это название для нового кросс-купе, адресованного старосветскому рынку. Проект был реализовал совместно с VW, так что нет ничего удивительного в том, что «донором» для Ford Capri стал паркетник Volkswagen ID.5 (аналогично тому, что ближайшим родственником Explorer EV является кроссовер ID.4 с традиционной линией крыши).

К особенностям дизайна новинки относится в том числе широкая чёрная планка, соединяющая между собой фары и исполняющая роль заглушки на месте решётки радиатора. Сама головная оптика имеет простую обтекаемую форму со штрихами ходовых огней (по четыре дуги в каждой фаре). Подобное световое оформление получили и задние фонари.

У нового кроссовера традиционные дверные ручки, обычные наружные зеркала с чёрными корпусами, обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика и чёрные же передние и центральные стойки. Крышу венчает антенна «акулий плавник», на кромке спойлера на багажной двери размещён логотип американского бренда. Новому Capri доступны колёсные диски диаметром от 19 до 20 дюймов, а опционально доступны 21-дюймовые «катки».

Интерьер Ford Capri такой же, как у европейского Explorer: в центре передней панели располагается вертикальный планшет информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 14,6 дюйма. Перед водителем находится «сплюснутое» с двух сторон рулевое колесо с центральной серебристой спицей с отверстиями, передние кресла получили функцию массажа; кроме того, в списке оборудования числится беспроводная зарядка для смартфонов.

В основе Ford Capri лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB (как и у выше указанных родственников). Его габаритная длина составляет 4634 мм (на 166 мм больше, чем европейский Эксплорер), ширина – 1872 мм, высота – 1626 мм. Объём багажника равен 572 литра (под шторкой), максимальный объём грузового пространства – 1510 литров.

Новинку Ford на старосветском рынке предложат с двумя вариантами «начинки». У стартовой версии единственный 286-сильный электромотор расположен на задней оси, а также тяговая батарея ёмкостью 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке по паспорту составляет 627 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон от 0 до 100 км/ч этой версии требуется 6,4 секунды.

У топовой полноприводной версии двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача равна 340 л.с. В состав системы входит также аккумулятор на 79 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки равна 592 км. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 5,3 секунды. Максимальная скорость у любой из версий ограничена 180 км/ч.

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В продаже полностью электрическое кросс-купе появится позже в текущем году. Серийное производство Ford Capri наладят на заводе в Кельне, где сейчас выпускается и европейский Explorer. В Германии за стартовую версию новинки просят 50 911 евро (эквивалентно примерно 4,87 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся не менее чем в 58 457 евро (около 5,59 млн рублей).

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