Ford вернул в свою линейку внедорожник Bronco Wildtrack

08.04.2026 109 0 0
Компания Ford несколько лет назад приняла решение о том, чтобы возродить легендарное имя – Bronco. Его получила новая модель, которая дебютировала ещё летом 2020 года (продажи начались в июне 2021-го): речь идёт о рамном внедорожнике с ретро-дизайном, который предлагается в трёх- и пятидверном исполнениях. Напомним, когда SUV перешёл в 2025 модельный год, он «потерял» версию с «фамилией» Wildtrack, однако теперь она вернулась.

На фото: вернувшийся внедорожник Ford Bronco Wildtrack

Любопытно, что машины 2027 модельного года уже поступают в дилерские центры в США, однако производитель анонсировал обновки для Bronco 2026 модельного года. Главным изменением является возвращение варианта Ford Bronco Wildtrack. Правда, теперь это не отдельная комплектация, а лишь опциональный пакет «допов», который доступен только для одного исполнения – пятидверного внедорожника Bronco Badlands.

Этот вариант имеет чёрную радиаторную решётку с белой надписью с названием модели, чёрные корпуса наружных зеркал и аналогичного оттенка дверные ручки. Кроме того, такой модели положена жёсткая крыша в цвете Shadow Black и пакет Sasquatch Off-Road, включающий в себя подвеску HOSS 3.0 с амортизаторами FOX, электронную блокировку дифференциалов, накладки на колёсные арки, служащие расширителями крыльев, а также 17-дюймовые чёрные колёсные диски, обутые во внедорожные 35-дюймовые шины.

Под капотом у Ford Bronco Wildtrack располагается двигатель EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра, его отдача составляет 335 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого SUV на домашнем рынке уже известна, она составляет 62 830 долларов, что эквивалентно примерно 4,94 млн рублей по текущему курсу.

Ещё в списке обновок для Ford Bronco числится трёхслойное покрытие для кузова – Orange Fury Metallic, которое впервые появилось на спорткаре Mustang. Помимо этого, Bronco Raptor и Bronco Outer Banks теперь имеют дополнительные варианты для оформления крыши, в списке числятся Avalanche Gray, Marsh Gray, Ruby Red, Velocity Blue, Desert Sand и Orange Fury. Ещё марка вернула пятидверным версиям функцию бесключевого доступа в салон.

Напомним, сейчас под названием Ford Bronco на некоторых рынках продаётся ещё одна модель, по сути, не связанная с американским внедорожником. Речь идёт о разработанном в Китае кроссовере с прибавкой Basecamp к названию, который был представлен летом 2025-го. У этого SUV дизайн скорее тяготеет к американскому паркетнику Bronco Sport и совершенно иная «начинка».

На поднебесном рынке этому кроссоверу положены либо полностью электрическая техника, либо гибридная установка. Максимальная скорость вне зависимости от техники равна 170 км/ч. В первом случае речь идёт о двухмоторной системе со 177-сильным электродвигателем на передней оси и 275-сильным – на задней. Совокупная отдача – 451 л.с. (крутящий момент – 575 Нм). Ёмкость тяговой батареи равна 105,4 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 650 км (по циклу CLTC).

В составе гибридной установки числятся 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в режиме генератора для батареи ёмкостью 43,7 кВт*ч, а также два электромотора (отдача переднего 177 л.с., а расположенного на задней оси – 245 л.с.), совокупная мощность – 421 л.с. и 600 Нм. При движении чисто на электротяге паспортный запас хода равен 220 км, а суммарная дальнобойность в гибридном режиме – 1220 км.

