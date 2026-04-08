Sinotruk запрягает: китайская «тройка» вместо европейской «семерки»

После ухода с рынка «Большой европейской семерки» производителей грузовой техники вряд ли у кого-то возникли иллюзии: оставленный ими лакомый кусок однозначно был не по зубам отечественным брендам. А вот китайские коллеги могли бы его проглотить, что они с радостью и сделали. Наибольшая доля досталась концерну Sinotruk.

В начале весны, поддерживая прежние европейские традиции, Sinotruk отчитался на пресс-конференции о проделанной работе и рассказал о своем видении перспектив развития рынка. Чего можно ждать на рынке грузовой техники?

Главный иностранный

Согласно данным агентства «Автостат», в прошлом году было реализовано почти 47 тысяч крупнотоннажных грузовиков (полной массой более 16 т). Лидер традиционен и предсказуем – это Камаз с 14,5 тысячи проданных машин. На втором месте – Sitrak, реализовавший 7,7 тысячи штук. Замыкает тройку лидеров Shacman – 4,8 тысячи. У Howo – шестая позиция и 2,3 тысячи машин в арсенале.

Все эти три бренда входят в крупный китайский государственный конгломерат Shandong Heavy Industry Group. Только Shacman относится к Weichai Holding Group, а Sitrak и Howo – к Sinotruk Group. Таким образом, «Большую европейскую семерку» у нас в значительной части заместила «Огромная китайская тройка», безусловное главенство в которой занимает тот самый Sinotruk с его брендами Sitrak и Howo.

А учитывая, что в этот же конгломерат входят и известные у нас производители коробок передач, двигателей, мостов и других агрегатов, поставляющих свою продукцию и в товарном виде, и в виде комплектующих для вроде как импортозамещенных машин местного производства, получается, что весь грузовой автопром у нас почти полностью зависит всего лишь от одной структуры. Впрочем, сегодня мы не об этом. Вернемся к Sinotruk.

В России дела у концерна в прошлом году шли неплохо– естественно, с поправкой на общий рыночный провал. Традиционно в этом сегменте лидировали тягачи, и Sinotruk с 4,1 тысячи проданных машин занял верхнюю строчку рейтинга. В спецтехнике результат оказался скромнее, но его тоже вряд ли назовешь неудовлетворительным: вторая позиция после Камаза и 4,3 тысячи проданных машин.

Набранные темпы компания не снижает и в 2026 году. За два месяца продано порядка 900 машин обоих брендов. Доля Sinotruk на нашем рынке составляет примерно 40% среди китайских машин и 17% — среди всех остальных брендов.

А в общей сложности за несколько лет официального присутствия Sinotruk реализовал в нашей стране свыше 75 тысяч тяжелых грузовиков. Эти объемы вполне сравнимы с достижениями отдельных и далеко не самых слабых игроков «Большой европейской семерки».

Чего ждать от рынка тяжелой техники?

Представители концерна внимательно следят за ситуацией на российском рынке тяжелой техники и выделяют несколько тенденций, которые будут определять его развитие в ближайшие годы.

Во-первых, серьезная трансформация ожидает сегмент самосвалов. Долгие годы потребности в этих грузовиках находилась на уровне 10-13 тысяч штук в год. Но строительная отрасль – основной потребитель этого вида техники – последние годы не демонстрировала такого же уверенного роста, как прежде.

Это объясняется целым рядом объективных и субъективных причин, в том числе – окончанием очередного 11-летнего цикла, который всегда характеризуется снижением потребности в автомобилях. К тому же 2025 год был годом сокращения объемов новых инвестиций. Это произошло вследствие более чем успешной борьбы финансовых властей с перегревом экономики.

Совокупность этих факторов привела к существенному снижению продаж. Но в Sinotruk видят, что с конца прошлого года ситуация начала меняться в позитивном ключе. Ожидается, что уже к концу 2026 года ключевая ставка приблизиться к 10%. Это позволит запустить новые проекты, а значит, потребуется новая техника. Поэтому потенциал рынка на следующие пять лет оценивается позитивно. Конечно, не стоит рассчитывать на десятки тысяч проданных самосвалов, но средний уровень в 15 тысяч машин в год вполне реалистичен.

Другой тренд – рост продажи техники на альтернативных видах топлива. Для России это прежде всего КПГ и СПГ. В ближайшие три года продажи такой техники должны, по мнению аналитиков Sinotruk, как минимум удвоиться.

Свой вклад в развитие рынка должна внести и борьба с перегрузом, старт которой намечен на 2027-2028 годы. Это уже «в-третьих». С одной стороны, потребуется больше машин с колесной формулой 8×4, с другой, часть перевозок инертных материалов перейдет в полуприцепы.

В-четвертых, расти будет и рынок автомобильных грузоперевозок. Значительная доля грузов переходит с железной дороги на автомобильную, и обратить этот процесс вспять практически невозможно. Железнодорожная инфраструктура работает на максимуме своих пропускных способностей, а отсутствие рыночных механизмов делает ее крайне непривлекательной для грузовладельцев.

В период с 2021 по 2023 год наблюдался опережающий рост автомобильных грузоперевозок и, соответственно, их стоимости. Это привело к ажиотажному росту спроса на технику. Коррекция рынка была неизбежна, и сейчас мы все ее ощущаем на результатах продаж. При этом сама отрасль была сформирована европейскими производителями техники, которые активно продвигали инвестиционную модель владения транспортом. По сути, произошло замещение бизнеса автоперевозчиков. Они трансформировались в промежуточное звено передачи тягача на вторичный рынок. Это пагубно сказалось на операционной эффективности компаний, и сейчас в первую очередь страдают те, кто не формировал свои собственные процессы.

В 2025 году на рынке наблюдались последствия классического кризиса перепроизводства. Это тяжелые, но необходимые действия, которые в итоге привели к зачистке рынка. Поэтому рост продаж в этом сегменте неизбежен. Парк устарел и нуждается в обновлении, а развитие электронной коммерции требует новых решений.

Более того, 2025-2026 годы стали периодом низкой части семилетнего цикла, который совпадает с периодом турбулентности, возникшей еще в 2020 году. Следовательно, в 2027-м начнется активный выход с рынка тягачей, а это не 5-6 тысяч машин в год, а 15-30 тысяч. Если удастся избежать повторной турбулентности, то к 2030 году ожидаемый объем продаж тягачей должен выйти на уровень до 35 тысяч единиц. Это обеспечит приток клиентов к дилерам.

Что год текущий нам готовит

Несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги и огромный потенциал рынка, наступивший год для отрасли вряд ли будет легким. Впрочем, Sinotruk не снижает своей активности и продолжает вести энергичную работу.

В 2026 году флагманом линейки остается С7Н Мах. Теперь он будет доступен не только на дизельном топливе, но и на газу в версиях LNG и CNG. А что касается представленной в прошлом году новинки С9Н, то ее раньше четвертого квартала ждать не приходится. Все дело в затянувшемся процессе сертификации. Компания, наученная горьким опытом эпопеи с приостановкой ОТТС, сейчас гораздо тщательнее и щепетильнее подходит к оформлению документации. Это, конечно же, требует дополнительного времени.

Также к концу 2026 года ожидается появление пикапов Bolden S6 и S7. Пока легковыми автомобилями в нашей стране полностью ведает VGV, и окончательного решения по «Болденам» еще не принято. Но опыт и анализ ошибок коллег-конкурентов наглядно показывает, что лучше все-таки делегировать тему легкомоторного сегмента отдельной структуре, имеющей в нем компетенции. А профессиональной грузомоторной команде – сфокусироваться на работе с коммерческим транспортом.

Впрочем, пикапы нам обещают вне зависимости от того, как будут решаться смежные вопросы. В ситуации, когда этот сегмент довольно сильно востребован, их вывод на рынок – шаг своевременный и разумный. Тем более, что с пикапами у компании связаны серьезные ожидания: она начала продвигать эту тему в разных частях света, включая Африку, Латинскую Америку и Юго-восточную Азию.

Прогнозируется и запуск продаж среднетоннажной линейки – автомобилей Howo L3W и G2W. Но с ними определенности еще меньше: они тоже находятся в процессе сертификации, которая должна учесть все щекотливые моменты и исключить любые риски.

В области послепродажного обслуживания также ожидаются новинки. Sinotruk выпускает оригинальные технические жидкости, на первых порах – два моторных масла и два трансмиссионных. В дальнейшем по результатам внедрения этих продуктов линейка будет расширяться, включая в себя другие типы и виды смазочных материалов, охлаждающие жидкости и другие позиции.

Ну, а главный вопрос – это локализация, которая все еще остается в подвешенном состоянии. Создание собственного производства, безусловно, полезно как для компании в отдельности, так и для рынка в целом. Оно будет стимулировать рост местной экономики и создание новых рабочих мест, расширит возможности выбора для российских клиентов и позволит получить передовые китайские технологии, способствуя развитию технологической базы страны.

В Sinotruk неоднократно заявляли, что компания нацелена на долгосрочное развитие в России и готова наращивать технологические и финансовые инвестиции. Эта работа, естественно, требует комплексного подхода и занимает много времени. Она подразумевает тесное взаимодействие с федеральными министерствами и местными органами власти. Сейчас, по словам представителей Sinotruk, активно прорабатываются возможные пути реализации этих проектов: ведется поиск партнеров и проводятся переговоры. Но хотя бы какой-то определенности ждать придется еще долго.