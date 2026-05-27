Рестайлинговый Kia XCeed: новые официальные фото и подробности

27.05.2026 568 0 2
Компания Kia готовится вывести на европейский рынок обновленный паркетник XCeed. Модель получила внешность и интерьер в актуальном фирменном стиле марки. Европейцам пятидверка будет доступна с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

Первые изображения адресованного Старому Свету рестайлингового кросса Kia XCeed были опубликованы в начале мая. Теперь марка полностью представила модернизированную пятидверку, одновременно поделившись свежими фирменными фото. Напомним, сделанный на базе хэтча Ceed паркетник XCeed (но с оригинальным кузовом) в строю с 2019 года, его предыдущий рестайлинг провели в 2022-м. Кросс-версия единственная из когда-то обширного семейства Kia Ceed продолжит свою карьеру: хэтчбек и универсалы скоро окончательно отправят в отставку, им на смену пришла модель Kia K4 (седан, хэтчбек и «сарай»).

Внешность паркетника привели в соответствие с актуальным фирменным стилем бренда. Kia XCeed обрел вертикальные блоки фар и клыкастые задние фонари, заменили бамперы, радиаторную решетку и капот. Также появились диски нового дизайна (16- и 18-дюймовые), вдобавок была расширена палитра цветов кузова.

После нынешнего рестайлинга Kia XCeed слегка усох – длина теперь составляет 4380 мм против 4395 мм у дореформенной модели. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1826 мм, высота в зависимости от версии – 1483 или 1495 мм, колесная база – 2650 мм. Прежним остался и объем багажника – 426 литров (в «традиционном» исполнении).

Салон тоже перекроили. Тут новые передняя панель, блок управления «климатом» и рычаг коробки, у кресел другая обивка. Вместо раздельных приборки и планшета мультимедийной системы установили табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). В списке оборудования еще заявлен улучшенный комплекс водительских ассистентов. В частности, он включает систему помощи при движении по автомагистрали, систему предотвращения столкновений в «слепой» зоне и при движении назад.

Моторную гамму Kia XCeed давно сократили – например, убрали дизель и полноценную подзаряжаемую гибридную версию PHEV. Рестайлинговый паркетник в Европе предложат с прежними бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В первом случае XCeed с 1.0 T-GDI за доплату может иметь мягкогибридный 48-вольтовый довесок, у кросса с роботом этот довесок идет по умолчанию. Старший мотор 1.6 T-GDI комплектуется только семиступенчатым роботом. Привод исключительно передний. При этом в Kia заявили о том, что была модернизирована задняя подвеска, вдобавок улучшена работа системы выбора режима движения.

Как и раньше, для Европы Kia XCeed будут производить в Словакии, выпуск обновленной модели там стартует 29 мая. Цены пока не объявлены. Например, на производственной родине дорестайлинговый паркетник сейчас стоит от 23 790 евро (около 2 млн рублей по текущему курсу), а в Германии пятидверка со старым дизайном обойдется минимум в 26 990 евро (2,25 млн рублей).

