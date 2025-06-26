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Nissan Qashqai первым получил гибридную систему e-Power нового поколения

26.06.2025 34 0 0

Потенциальный запас хода у предлагаемого в Европе гибридного кроссовера японской марки составляет 1200 км (при расчёте по циклу WLTP). Модель появится в продаже в сентябре 2025 года.

Nissan представил Qashqai актуального третьего поколения, предлагаемый на старосветском рынке, в 2021 году, а обновление этот кроссовер пережил весной 2024-го. Производство этого автомобиля налажено на заводе марки в Сандерленде (Великобритания). В текущем году у этого SUV пока отрицательная динамика: по данным Jato Dynamics, в Европе за первые пять месяцев 2025-го модель разошлась тиражом 63 831 экземпляр (на 6% меньше, чем в январе-мае прошлого года).

На фото: Nissan Qashqai с новой гибридной системой e-Power
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На фото: Nissan Qashqai с новой гибридной системой e-Power
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На фото: Nissan Qashqai с новой гибридной системой e-Power
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Японская марка в сентябре 2025 года выведет на европейский рынок (позже модель доберётся до стран Африки и Океании) версию Nissan Qashqai с новой «начинкой», причём этот SUV получит её раньше других моделей бренда. Речь идёт о гибридной системе e-Power третьего поколения.

Напомним, впервые установка e-Power появилась в 2016-м на Nissan Note, в её состав входил трёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2 литра. Второе поколение гибридной системы досталось Кашкаю в 2021 году, этот вариант включает в себя 1,5-литровую турботройку. Теперь же пришло время смены генерации для «ниссановской» установки e-Power.

Схема работы системы осталась прежней: не имеющий связи с колёсами 1,5-литровый бензиновый турбомотор исполняет роль генератора. При этом двигатель пережил модернизацию, в ходе которой ему увеличили термический КПД до 42%, установили другой турбокомпрессор и перевели на смазочное масло 0W16, что позволило снизить внутреннее трение. В результате производитель смог удлинить межсервисный интервал с нынешних 15 000 до 20 000 км.

Электромотор, по-прежнему расположенный на передней оси, теперь находится в едином модуле с генератором, инвертором и редуктором в более легком и компактном корпусе. Максимальная отдача электродвигателя выросла на 15 «лошадок» до 205 л.с. Ёмкость батареи, входящей в состав системы не изменилась – 2,1 кВт*ч. Разработчикам удалось снизить уровень шума и вибраций на 5,6 дБ.

У гибридной установки третьего поколения паспортный расход топлива в среднем составляет 4,5 литра на 100 км, этот показатель на 16% меньше, чем у актуальной версии. Потенциальный запас хода у Nissan Qashqai с новой системой e-Power составляет 1200 км (при расчёте по циклу WLTP).

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Цены кроссовера с новой «начинкой» станут известны позже. Отметим, на «производственной родине», в Великобритании, стартовая стоимость Nissan Qashqai с актуальной гибридной системой e-Power составляет 34 860 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,77 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию такого паркетника здесь просят не менее 43 210 фунтов стерлингов (около 4,67 млн рублей).

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