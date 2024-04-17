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  • Обновлённый Nissan Qashqai стал похож на кроссовер Ariya, но с прежней гибридной техникой

Обновлённый Nissan Qashqai стал похож на кроссовер Ariya, но с прежней гибридной техникой

17.04.2024 298 0 0

По мнению вице-президента европейского дизайнерского отдела Nissan Мэтью Уивера, рестайлинг превратил кроссовер японской марки «из Кларка Кента в Супермена».

Nissan выпускает Qashqai с 2006 года, за прошедшие годы модель успела дважды сменить генерацию. Кроссовер актуального третьего поколения был представлен в 2021 году. Одним из главных рынков для модели является Европа. Судя по статистике JATO Dynamics, в 2023 году на старосветском рынке дилеры реализовали 144 648 экземпляров, что на 25% больше, чем годом ранее. Для сравнения, результат Volkswagen Tiguan в прошлом году составил 141 140 шт. (на 22% больше), а у Opel Mokka – 104 676 шт. (прибавка на 8%).

На фото: обновлённые кроссоверы Nissan Qashqai

Несмотря на солидную прибавку по продажам и в целом хорошие результаты, модель решили обновить, так как пришло время планового рестайлинга. Первые официальные кадры были опубликованы в начале прошлой недели, а теперь японский производитель полностью рассекретил новинку. Посвежевший Nissan Qashqai получил заметные изменения во внешности, которые отчасти сделали его визуально похожим на полностью электрический паркетник Ariya.

В ходе рестайлинга Qashqai получил новую решётку радиатора шестиугольной формы, при этом, как пояснили в компании, её рисунок, созданный из глянцевых объёмных ромбов, был вдохновлён узорами старинных японских доспехов. Ещё у модели другая двухэтажная оптика, где дневные ходовые огни выполнены в виде светодиодных «запятых», расположенных в основных блоках фар. Верхние элементы ДХО также исполняют роль указателей поворота.

Между фарами можно увидеть широкую перемычку, в которую интегрирован логотип бренда. Нижняя часть переднего бампера с трапециевидным воздухозаборником отделена с помощью ещё одной, более узкой изогнутой линии, выполненной из чёрного глянцевого пластика. Боковины практически не поменялись: кроссоверу оставили слегка расширенные колёсные арки, традиционные наружные зеркала на отдельных ножках и обычные дверные ручки. В списке изменений разве что оригинальные колёсные диски: у базовой версии 18-дюймовые, более дорогим версиям доступны 19- и 20-дюймовые «катки».

Корма изменилась менее заметно. Модели оставили прежний спойлер на верхней части багажной двери, антенну «акулий плавник» на крыше, а также фонари прежней формы, но с другим рисунком – нижняя часть получила крупные ромбовидные светящиеся элементы, которые перекликаются с новой решёткой радиатора. Нижняя часть заднего бампера изменена за счёт иной формы и нового оформления светоотражателей. Палитру Qashqai расширили за счёт трёх новых цветов – Pearl White, Pearl Black и Deep Ocean.

Ещё у посвежевшего Nissan Qashqai есть новое исполнение N-Design. Такие автомобили визуально отличаются за счёт окрашенных в цвет кузова колёсных арок и нижней части кузова под дверями, кроме того, они получили уникальные 20-дюймовые легкосплавные диски.

На фото: салон обновлённого кроссовера Nissan Qashqai
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На фото: салон обновлённого кроссовера Nissan Qashqai
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В салоне рестайлингового кроссовера можно увидеть иначе оформленные переднюю панель и центральную консоль, другие материалы для отделки (алькантара для топ-версий), а также изменённую подсветку. Ещё модель оснастили новой информационно-развлекательной системой, в основу которой легла операционная система Android от Google (эта же архитектура используется в автомобилях Renault, Volvo и Polestar).

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Техника у обновлённого Nissan Qashqai в Европе только гибридная, её оставили без изменений. Базовые версии оснащаются мягкогибридными установками, в основе которых лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,3 литра с отдачей 140 или 158 л.с., 12-вольтовым стартер-генератором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,8 кВт*ч. Варианты подороже оснащаются фирменной системой e-Power, базирующейся на 1,5-литровой бензиновой турботройкой мощностью 157 л.с.: она исполняет роль генератора, тогда как передние колёса вращает 190-сильный электромотор.

Старосветские дилеры начнут принимать заказы на новинку грядущим летом. Цены рестайлингового Nissan Qashqai станут известны позже.

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