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Обновлённый Nissan Qashqai доступен к заказу: объявлены цены

10.06.2024 2779 0 0

На данный момент преобразившийся паркетник японской марки доступен только европейцам, им модель предложена исключительно в виде гибрида.

В актуальном третьем поколении кроссовер Nissan Qashqai пребывает с 2021-го, сейчас такую пятидверку производят лишь в Великобритании и Китае. В апреле года нынешнего европейский паркетник обновился. Так вот, теперь в некоторых «старосветских» странах объявлены комплектации и цены, дилеры открыли прием заказов. «Живые» продажи в Европе обещают запустить до конца июня.

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Рестайлинг принес Qashqai новые оптику и бамперы. Паркетник также обрел другую радиаторную решетку, в которой вдобавок появились дополнительные светодиодные секции ходовых огней. В салоне установили новую мультимедийную систему плюс освежили материалы отделки. Наконец, улучшен комплекс электронных ассистентов.

Как и прежде, европейцам Nissan Qashqai предложен в виде гибрида. Таких версий несколько, причем технику реформы не затронули. «Простые» кроссоверы – мягкогибридные, с бензиновой турбочетверкой 1.3 (140 или 158 л.с.), 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Дорогие варианты имеют фирменную систему e-Power: бензиновая турботройка 1.5 (157 л.с.) не связана с колесами, она работает только как генератор, передние же колеса вращает 190-сильный электромотор. Полный привод предусмотрен только для 158-сильного мягкого гибрида.

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Количество комплектаций и их названия варьируются в зависимости от страны. При этом практически на всех «старосветских» рынках представлена новая дизайн-версия N-Design (красная машина на фото), ее фишки – черные глянцевые вставки снаружи, пороги и колесные арки в цвет кузова, 20-дюймовые диски вместо стандартных 18- или 19-дюймовых.

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В списке оборудования базового рестайлингового Qashqai значатся мультимедиа, камера заднего вида, климат-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Богатые версии – это отделка интерьера кожей и алькантарой, проекционный дисплей, виртуальная приборка, обогрев лобового стекла, подогрев и вентиляция передних кресел (плюс массажер), камеры кругового обзора, адаптивный «круиз».

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В Великобритании, например, обновленный Nissan Qashqai оценили в 30 135 – 38 875 фунтов (около 3,4 млн – 4,4 млн рублей по текущему курсу), в Германии кроссовер обойдется в 34 140 – 49 470 евро (3,26 млн – 4,7 млн рублей), а во Франции за модель просят 34 700 – 48 300 евро (3,3 млн – 4,6 млн рублей).

Позже рестайлинговый паркетник должен появиться и в других регионах, хотя список еще больше поредеет. Так, недавно стало известно о том, что Qashqai сняли с продаж в ЮАР, причина – низкий спрос. Что же касается российского рынка, то до нас «третий» кросс официально добраться не успел: в РФ модель поставляют по схеме параллельного импорта.

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