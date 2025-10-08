Новинки ×
Nissan Leaf в виде кроссовера: ещё одна премьера и «роскошная» версия Autech

08.10.2025

Компания Nissan провела презентацию электрокара Leaf нового поколения, адресованного японскому рынку. Там заказы начнут принимать на следующей неделе, но «живые» машины придется подождать. На первом этапе японцам будет доступен паркетник с топовой начинкой.

Мировая премьера Nissan Leaf третьей генерации состоялась еще в июне, однако тогда рассказали о версиях для США и Европы. К слову, в Штатах модель уже доступна к покупке. Теперь же Nissan провел отдельную презентацию нового Leaf в родной Японии. Напомним, в новом поколении электрокар из хэтчбека превратился в купеобразный кроссовер на платформе CMF-EV, которая лежит и в основе старшего паркетника Nissan Ariya, а также «электричек» Renault. При этом свежий Leaf имеет многорычажную заднюю подвеску, тогда как у предшественника полузависимая подвеска.

Новый Nissan Leaf на фоне предшественников
В плане дизайна паркетники для разных рынков в целом повторяют друг друга. Особенности внешности нового Nissan Leaf, помимо силуэта, — клыкастые фары и задранный «хвост» багажника. У дорогих версий спереди есть дополнительная светящаяся линия, а задние фонари таких машин имеют 3D-рисунок. Ручки передних дверей сделаны выдвижными, задние ручки спрятаны сверху.

Длина предназначенного для Японии Nissan Leaf равна 4360 мм, ширина – 1810 мм, высота в зависимости от версии – 1550 или 1565 мм, колесная база – 2690 мм. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет японского варианта – 135 мм.

Одновременно со стандартным паркетником представлен эксклюзивный для домашнего рынка вариант от Autech. Это ниссановское подразделение дорабатывает модели марки, делая упор на «спорт» и «роскошь». Фишки Nissan Leaf Autech – чуть более внушительный обвес, расположенные в переднем бампере дополнительные диодные полоски, серебристые «бумеранги» и блестящие же «штрихи», оригинальные 19-дюймовые колеса.

Nissan Leaf Autech
На первом этапе японцам предложат Leaf с топовой начинкой. Такая модификация обозначена как B7, она имеет 218-сильный электромотор на передней оси и батарею емкостью 78 кВт*ч (полезная емкость – 75 кВт*ч). В зависимости от комплектации паркетник может проехать 670 – 702 км по циклу WLTC. В феврале следующего года появится младшая версия B5 с батареей на 55 кВт*ч (полезная емкость – 52 кВт*ч), такой кроссовер, как ожидается, будет оснащен 177-сильным двигателем. Полный привод новому Leaf не положен.

Прием заказов на паркетник Leaf B7 в Японии откроют 17 октября. На выбор будут доступны три комплектации: X, G и упомянутая Autech. Цена лежит в диапазоне от 5 188 700 до 6 513 100 йен (примерно 2,8 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу). Но старт поставок намечен лишь на январь 2026 года. Для Японии и США электрокар Leaf нового поколения производят на родине Ниссана, для Европы, где запуск состоится чуть позже, – в Великобритании.

кроссовер Япония авторынок электромобиль новинки Nissan Nissan Leaf
