22.05.2026 184 0 0
Changan Uni-V с новыми внешностью, салоном и техникой предложат в России в топовой версии

Российское подразделение Changan раскрыло новые подробности о рестайлинговом лифтбеке Uni-V. Пятидверка преобразилась снаружи и внутри, ей также достался более мощный двигатель, а на смену роботу пришел классический автомат.

Обновленный лифтбек Uni-V компания Changan официально анонсировала для России в середине мая. А сегодня местный офис поделился подробностями об оснащении нашей пятидверки, вдобавок такая версия обзавелась собственной страницей на потребительском сайте бренда Uni (да, с 2025-го это отдельная марка для РФ). Напомним, у нас будут продавать самый свежий вариант, в Китае такая модель дебютировала в прошлом году.

Если сравнивать с прежним лифтбеком, представленным сейчас на нашем рынке, то новый Uni-V имеет другие бамперы, спереди у него глухая панель вместо безрамочной радиаторной решетки (сама решетка встроена в нижнюю часть бампера). Фары и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – иная. Еще расширена палитра цветов кузова (можно будет выбрать и двухцветную окраску).

Длина преобразившегося Uni-V равна 4740 мм – это на 60 мм больше, чем у дореформенного лифтбека для России. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет – прежние 152 мм. Согласно брошюре новинки, объем багажника равен 465 литрам против 380 литров у дореформенной модели.

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Лифтбек также получил единый приборный экран (у дорестайлингового Uni-V – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев) и новый планшет мультимедийной системы.

Технику тоже заменили. Uni-V с новым дизайном оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 235 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Дореформенный лифтбек доступен с турбомотором 1.5 (181 л.с., 280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. По уточненным данным, первую «сотню» автомобиль с 2.0T наберет за 6,3 секунды, тогда как прежний Uni-V с 1.5T это упражнение проделает за 7,5 секунды. Максимальная скорость увеличена с 205 до 215 км/ч.

Преобразившийся Uni-V дебютирует в России в единственной богатой комплектации Спорт. В ее оснащение входят: 18-дюймовые колеса, спортивный обвес, подъемный задний спойлер, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подрулевые лепестки, подогрев руля и всех сидений (передние кресла – еще и с вентиляцией), вышеупомянутые дисплеи (10 дюймов и 14,6 дюйма; мультимедиа – с голосовым управлением и сервисами Яндекса), телематика Changan Connect, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Кроме того, в списке оборудования значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, ассистент движения в пробках.

На российский рынок новый Uni-V выйдет в ближайшее время, цена еще не объявлена. Дореформенный Uni-V 2025 года выпуска предложен в РФ в двух комплектациях по цене от 3 359 900 рублей (без учета акций). При этом в продаже еще имеются машины 2024 года, такой лифтбек представлен в четырех версиях по цене от 3 189 900 рублей.

