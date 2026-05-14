Лифтбек Changan Uni-V для России: рестайлинг и новая техника

В Китае лифтбек Changan Uni-V стартовал в 2022-м, на российский рынок он официально вышел год спустя. На родине модель пережила уже несколько модернизаций, у нас же до сих пор представлена исходная пятидверка. Но совсем скоро рестайлинговый Uni-V наконец-то доберется и до РФ – такой лифтбек сегодня анонсировал местный офис компании Changan. Напомним также, что с прошлого года Uni в России является отдельным брендом.

Обновленный Changan Uni-V для России

Судя по единственному пока изображению, сопровождающему анонс, к нам везут самый свежий Uni-V, который в Поднебесной дебютировал в 2025-м. Главные внешние отличия такой пятидверки от актуальной модели для РФ – глухая панель спереди вместо безрамочной радиаторной решетки с узором в виде множества прямоугольников (сама решетка интегрирована в нижнюю часть бампера), полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Другими стали и бамперы. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но диодная начинка – новая.

Длина рестайлингового Uni-V равна 4740 мм, что на 60 мм больше, чем у дореформенного лифтбека для России. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, колесная база – 2750 мм. Прежним остался и дорожный просвет – 152 мм.

Внутри российский новый Uni-V тоже, вероятно, повторил модель для Китая. То есть в салоне появились другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Наш лифтбек также должен был получить единый приборный экран без козырька (у предшественника – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев) и крупный планшет мультимедийной системы. При этом в Changan отметили, что в списке оборудования модернизированного Uni-V для РФ еще значатся обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений, электропривод багажной двери, шесть подушек безопасности, штатный видеорегистратор и «телематическая система с сервисами Яндекса».

Техника – новая. Рестайлинговый Uni-V оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 235 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Дореформенный лифтбек доступен с турбомотором 1.5 (181 л.с., 280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. С 0 до 100 км/ч пятидверка с двухлитровым двигателем разгоняется за 6,8 секунды, тогда как прежний Uni-V с 1.5T это упражнение проделает за 7,5 секунды.

В продажу обновленный лифтбек поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный Uni-V 2025 года выпуска предложен в России в двух комплектациях по цене от 3 359 900 рублей (без учета акций). При этом, согласно потребительскому сайту бренда Uni, в продаже еще имеются машины 2024 года, такой Uni-V представлен в четырех версиях по цене от 3 189 900 рублей.