Новый Changan Uni-V выходит на рынок: перекроенный салон и более мощные моторы

Компания Changan провела презентацию рестайлингового лифтбека Uni-V. Пятидверке подправили внешность, интерьер же полностью новый. Как и прежде, на родине модель доступна с двумя турбомоторами на выбор, при этом их тоже модернизировали.

Лифтбек Changan Uni-V с новым дизайном впервые анонсировали еще в июне. Месяц спустя в Китае открыли прием заказов, однако тогда была озвучена цена лишь одной версии. Теперь же провели полноценную презентацию, в рамках которой огласили весь прайс-лист. Напомним, сам Changan считает такую пятидверку моделью следующего, причем уже третьего по счету поколения. Хотя на самом деле это лишь второй рестайлинг модели, которую выпускают с 2021 года: предыдущую модернизацию Uni-V пережил на родине в 2024-м, тот лифтбек фирма и причислила ко второй генерации.

После нынешнего рестайлинга Changan Uni-V обрел новые бамперы, вместо безрамочной радиаторной решетки появилась глухая панель (решетку перенесли в нижнюю часть бампера). У оптики прежняя форма, однако и в фарах, и в фонарях заменили светодиодную начинку. Лифтбеку также достались полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Базовая пятидверка имеет 18-дюймовые колеса, остальные версии – 19-дюймовые. У более дорогих исполнений также обвес с оранжевыми акцентами и сдвоенные патрубки выпускной системы. А вот выдвижной спойлер идет во всех комплектациях. Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

Длина по сравнению с местной моделью образца 2024 года выросла на 20 мм до 4740 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, колесная база составляет 2750 мм.

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, карты дверей, центральный тоннель и селектор коробки. Changan Uni-V достался единый приборный экран (10,25 дюйма) без козырька (у дореформенной модели – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев), плюс приборка расположена ближе к водителю, тогда как у предшественника она придвинута почти вплотную к лобовому стеклу. Кроме того, лифтбек получил новую мультимедийную систему с планшетом диагональю 14,6 дюйма. Электроника – с искусственным интеллектом.

В списке оборудования еще заявлены (в зависимости от исполнения): атмосферная подсветка, аудиосистема с 18 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, подогрев и вентиляция передних кресел, стеклянная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Как и прежде, в Китае Changan Uni-V доступен с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор, но их модернизировали (причем младший улучшенный мотор начали ставить еще на лифтбек предыдущего модельного года). В результате, отдача базового двигателя 1.5T выросла до 192 л.с. и 310 Нм (было 188 л.с. и 300 Нм), топовый 2.0T теперь выдает 245 л.с. и 400 Нм (было 233 л.с. и 390 Нм). Младший двигатель все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а старшему положен классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Привод только передний.

Лифтбек с новым дизайном, мотором 1.5T и 7DCT без учета акций обойдется в 102 900 – 108 900 юаней (примерно 1 134 000 – 1 200 000 рублей по текущему курсу), пятидверка с 2.0T и 8АТ стоит 114 900 – 119 900 юаней (1 266 000 – 1 321 000 рублей).

Changan Uni-V для Китая после предыдущего рестайлинга

Что же касается России, то до нас пока так и не добрался Uni-V после предыдущего рестайлинга. Среди официально анонсированных для РФ новинок компании Changan и ее суббрендов модернизированный лифтбек тоже не был заявлен.