Changan готовит новый CS75 Plus, Deepal G318 и Avatr 12 к выходу на российский рынок

Экспонатами китайской компании на продолжающейся выставке Иннопром стали автомобили трёх разных марок, все они принадлежат Changan. Отметим, пара кроссоверов и седан уже представлены на домашнем рынке, так что сейчас речь идёт именно о российской премьере Changan CS75 Plus нового поколения, брутального паркетника Deepal G318 и фастбека Avatr 12. Эти новинки сейчас готовятся к выходу на авторынок РФ.

На фото: Changan CS75 Plus нового поколения 1 / 2 На фото: Changan CS75 Plus нового поколения 2 / 2

Новый Changan CS75 Plus вышел на поднебесный рынок осенью 2024 года. По сравнению с предшественником его габаритная длина увеличилась на 60 мм (до 4770 мм), ширина – на 45 мм (до 1910 мм), а расстояние между осями – на 90 мм (до 2800 мм). Подвеску этой модели перенастроили: так, жёсткость амортизаторов была снижена на 30%, продольная раскачка уменьшилась на 20%, а боковые крены – на 15%.

На фото: салон Changan CS75 Plus нового поколения

На российском рынке CS75 Plus нового поколения предложат с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра, работающими в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. При этом варианту с 2,0-литровым двигателем доступна система полного привода. Отдачу моторов в местном офисе Changan пока не уточнили; у китайских версий 1,5-литровый двигатель выдаёт 192 л.с. и 310 Нм, а показатели 2,0-литрового варианта – 233 л.с. и 390 Нм.

На фото: Deepal G318 1 / 2 На фото: Deepal G318 2 / 2

Брутальный кроссовер Deepal G318 дебютировал на домашнем рынке в первом квартале 2024 года. Он представляет собой plug-in гибрид последовательного типа, в состав его установки входит установленный спереди поперечно 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., который не имеет механической связи с колёсами и работает в режиме генератора. Колёса же вращают два электромотора (по одному на каждой оси), совокупная отдача которых равна 430 л.с. (575 Нм).

На фото: салон Deepal G318

Ёмкость входящей в состав системы тяговой батареи в российском представительстве не уточнили, у версии для Китая показатель составляет 35,07 кВт*ч. При этом известно, что совокупный максимальный запас хода (при полном баке и полностью заряженном аккумуляторе) составляет 1100 км, а чисто на электротяге Deepal G318 может проехать до 190 км (при расчёте по циклу CLTC). SUV получил пневмоподвеску и штатный фаркоп с возможностью буксировки прицепа массой до 1,6 тонны, а максимальная нагрузка на крышу у него достигает 120 кг.

На фото: дореформенный седан Avatr 12 1 / 2 На фото: дореформенный седан Avatr 12 2 / 2

Седан Avatr 12 дебютировал в сентябре 2023 года, а обновление пережил уже в ноябре 2024-го. Вероятно, до российского рынка доберётся дореформенный вариант. В местном офисе Changan рассказали о том, что четырёхдверку предложат с полностью электрической «начинкой». Известно, что модель оснащается тяговой батареей CATL ёмкостью 94,5 кВт*ч, а её максимальный запас хода на одной зарядке равен 700 км (по циклу CLTC), этот показатель соответствует дореформенному седану.

На фото: салон дореформенного седана Avatr 12

Как Kolesa.ru сообщал ранее, базовой версии такого Avatr 12 положен единственный 313-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси, максимальный крутящий момент – 370 Нм. У двухмоторной полноприводной модификации совокупная отдача равна 578 л.с. и 650 Нм. Для сравнения, у обновлённого Avatr 12 в стартовой версии показатели равны 322 л.с. и 396 Нм, у «полноприводника» – 546 л.с. и 687 Нм. Модели положена пневмоподвеска с электронно управляемыми амортизаторами.

Сроки выхода на российский рынок, а также цены Changan CS75 Plus нового поколения, кроссовера Deepal G318 и электрического седана Avatr 12 станут известны позднее.