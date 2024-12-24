Мощный Changan CS75 Plus Ultra выходит на рынок

Компания Changan начинает продажи кроссовера CS75 Plus нового поколения с двухлитровым турбомотором. На данный момент паркетник все так же предложен лишь с передним приводом. При этом, по предварительным данным, позже Плюс все же получит вариант 4WD.

Кроссовер Changan CS75 Plus новой генерации вышел на китайский рынок осенью текущего года. Прежде модель была предложена исключительно с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 192 л.с. (310 Нм). Теперь же гамма расширена: к заказу стал доступен паркетник с четырехцилиндровым турбодвигателем 2.0, причем такой SUV представлен под отдельным названием Ultra. Напомним, сам Changan считает свежий Плюс моделью четвертого поколения, но на деле это третья генерация, ведь предыдущий CS75 Plus – всего лишь рестайлинговая версия.

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Турбочетверка 2.0 с непосредственным впрыском выдает 233 л.с. и 390 Нм (для предшественника в Китае предусмотрен аналогичный мотор). Как и младший 1.5T, этот двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. На данный момент модель бывает только с передним приводом. С места до 100 км/ч новый Changan CS75 Plus Ultra разгоняется за 7,3 секунды, тогда как кроссовер с базовым мотором 1.5T это упражнение проделает за 7,9 секунды. Максимальная скорость исполнения Ultra – 215 км/ч против 190 км/ч у кросса с младшим двигателем. Кстати, некоторые местные профильные медиа пишут, что впоследствии у нового Плюса все-таки появятся полноприводные версии, хотя точные сроки пока неизвестны.

Changan CS75 Plus Ultra

Паркетник CS75 Plus Ultra также отличился оформлением кормы. У него другой задний бампер с серебристыми накладками, вдобавок такой SUV имеет выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы (у модели с 1.5T патрубки спрятаны под бампером). Кроме того, версия Ultra получила 20-дюймовые колеса оригинального дизайна (Плюсу с 1.5T положены 19-дюймовые диски).

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Как и кроссовер с базовым движком, Changan CS75 Plus Ultra предложен в двух богатых комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: трехэкранное табло (приборка диагональю 10,25 дюйма, тачскрин мультимедиа на 14,6 дюйма и пассажирский дисплей диагональю 12,3 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, климат-контроль, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Более дорогая версия – это еще продвинутый автопарковщик, обогрев и вентиляция сидений второго ряда.

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За Changan CS75 Plus Ultra с 2.0T просят 131 900 – 139 900 юаней (около 1,8 млн – 1,9 млн рублей по актуальному курсу). Кроссовер нового поколения с турбомотором 1.5 стоит 121 900 – 129 900 юаней (1,7 млн – 1,79 млн рублей).

Changan CS75 Plus Ultra

Что же касается России, то у нас совсем недавно начались продажи рестайлингового предыдущего Changan CS75 Plus. Kolesa.ru уже испытал такой кроссовер, все подробности – в нашем материале.