Мощный Changan CS75 Plus Ultra выходит на рынок

Кроссовер Changan CS75 Plus новой генерации вышел на китайский рынок осенью текущего года. Прежде модель была предложена исключительно с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 192 л.с. (310 Нм). Теперь же гамма расширена: к заказу стал доступен паркетник с четырехцилиндровым турбодвигателем 2.0, причем такой SUV представлен под отдельным названием Ultra. Напомним, сам Changan считает свежий Плюс моделью четвертого поколения, но на деле это третья генерация, ведь предыдущий CS75 Plus – всего лишь рестайлинговая версия.
Турбочетверка 2.0 с непосредственным впрыском выдает 233 л.с. и 390 Нм (для предшественника в Китае предусмотрен аналогичный мотор). Как и младший 1.5T, этот двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. На данный момент модель бывает только с передним приводом. С места до 100 км/ч новый Changan CS75 Plus Ultra разгоняется за 7,3 секунды, тогда как кроссовер с базовым мотором 1.5T это упражнение проделает за 7,9 секунды. Максимальная скорость исполнения Ultra – 215 км/ч против 190 км/ч у кросса с младшим двигателем. Кстати, некоторые местные профильные медиа пишут, что впоследствии у нового Плюса все-таки появятся полноприводные версии, хотя точные сроки пока неизвестны.
Паркетник CS75 Plus Ultra также отличился оформлением кормы. У него другой задний бампер с серебристыми накладками, вдобавок такой SUV имеет выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы (у модели с 1.5T патрубки спрятаны под бампером). Кроме того, версия Ultra получила 20-дюймовые колеса оригинального дизайна (Плюсу с 1.5T положены 19-дюймовые диски).
Как и кроссовер с базовым движком, Changan CS75 Plus Ultra предложен в двух богатых комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: трехэкранное табло (приборка диагональю 10,25 дюйма, тачскрин мультимедиа на 14,6 дюйма и пассажирский дисплей диагональю 12,3 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, климат-контроль, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Более дорогая версия – это еще продвинутый автопарковщик, обогрев и вентиляция сидений второго ряда.
За Changan CS75 Plus Ultra с 2.0T просят 131 900 – 139 900 юаней (около 1,8 млн – 1,9 млн рублей по актуальному курсу). Кроссовер нового поколения с турбомотором 1.5 стоит 121 900 – 129 900 юаней (1,7 млн – 1,79 млн рублей).
Что же касается России, то у нас совсем недавно начались продажи рестайлингового предыдущего Changan CS75 Plus. Kolesa.ru уже испытал такой кроссовер, все подробности – в нашем материале.
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