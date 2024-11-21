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Новый Changan CS75 Plus: объявлены российские цены

21.11.2024 774 0 0

На нашем рынке преобразившийся кроссовер предложат в трех комплектациях. Базовому паркетнику достался турбомотор 1.5, остальные исполнения получили двигатель 2.0T. Все версии имеют классический восьмиступенчатый автомат и передний привод.

Модернизированный кроссовер Changan CS75 Plus местный офис марки официально анонсировал в начале ноября. Теперь же объявлены цены, хотя наполнение каждой из комплектаций пока не раскрыто. Напомним, в компании такой паркетник считают третьим поколением, однако на самом деле это «второй» Плюс после очередного рестайлинга.

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Российским клиентам свежий CS75 Plus предложат в версиях Comfort, Luxe и Tech. Базовый кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм), остальные варианты имеют турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с. (390 Нм). Коробка одна – классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Прежний Плюс в РФ доступен с безальтернативной 167-сильной турбочетверкой 1.5 (265 Нм) и 6АТ (тоже Aisin). Привод в любом случае только передний.

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Как ранее рассказали в представительстве бренда, в зависимости от комплектации российский новый Changan CS75 Plus может иметь 19-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, проекционный дисплей, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. В сегодняшнем пресс-релизе есть уточнения. Так, топовый вариант Tech – это еще двухслойные передние боковые стекла, акустика с 8 динамиками и атмосферная подсветка интерьера (64 варианта цвета).

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Цена Changan CS75 Plus Comfort с 1.5T начинается с отметки в 3 540 000 рублей, версия Luxe с 2.0T стоит от 3 740 000 рублей, Tech с двухлитровым мотором – от 3 899 900 рублей. Продажи стартуют в ближайшее время. Дореформенный кроссовер пока в строю, он представлен в единственной комплектации Luxury за 2 849 900 рублей (без учета акций).

Между тем Kolesa.ru уже испытал модернизированный Changan CS75 Plus. Все подробности – в нашем материале. Ну и отметим, что в родном Китае недавно появился CS75 Plus действительно нового поколения.

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