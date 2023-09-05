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  • Вторая родина: мировая премьера китайского седана Avatr 12 на автосалоне в Мюнхене

Вторая родина: мировая премьера китайского седана Avatr 12 на автосалоне в Мюнхене

05.09.2023 208 0 0

У молодой китайской компании Avatr Technology есть собственная дизайн-студия в Мюнхене, поэтому дебют новой модели Avatr 12 на открывшейся вчера в баварской столице выставке IAA Mobility оказался более чем уместным, тем более что марка Avatr собирается выйти на европейский рынок.

Компания Avatr Technology была основана в 2018 году как совместное предприятие Changan и Nio, но Nio из-за финансовых трудностей вскоре вышла из проекта, ей на смену пришли производитель аккумуляторов CATL и IT-гигант Huawei, и в таком обновлённом составе СП в прошлом году бодро стартовало на китайском рынке с кроссовером Avatr 11, а сегодня на Мюнхенском автосалоне дебютировал соплатформенный седан Avatr 12, вызвавший зависть у многих европейских автопроизводителей.

У Avatr 12 классный проевропейский дизайн и самая современная техническая начинка. Avatr 12 не имеет заднего стекла, его частично заменяет заходящая на корму панорамная стеклянная крыша площадью 2,57 м— впервые подобное решение мы увидели на шведском седане Polestar 5, вот только Polestar 5 станет серийным в лучшем случае в 2025 году, тогда как Avatr 12 пойдёт в производство буквально завтра.

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Avatr 12 позиционируется производителем как Gran Coupe, но по факту это именно седан или фастбек (седан с покатой кормой): багажник по умолчанию изолирован от салона, но его можно увеличить, сложив спинки задних сидений. Спереди у Avatr 12 есть дополнительный багажник, в котором удобно хранить зарядный кабель. В крышку основного багажника интегрирован выдвижной спойлер.

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Перед лобовым стеклом у Avatr 12 установлен так называемый Halo Screen — световое пано из 10 500 ячеек, из которых можно складывать приветственные надписи и картинки. Двери с выдвижными ручками имеют безрамочные стёкла. В кузов органично внедрены 29 органов искусственного зрения (в том числе три лидара), необходимые для работы полноценного автопилота, вот только в Китае автопилоты уровня 3 и выше пока не легализованы. В Германии, США и Японии уже разрешено ограниченное использование автопилотов 3 уровня.

Габаритная длина Avatr 12 — 5020 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1450 мм, колёсная база — 3020 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — 2180-2300 кг в зависимости от оснащения. Avatr 12 будет в «базе» иметь регулируемую пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Платформа CHN, на которой построены Avatr 11 и Avatr 12, имеет 750-вольтовую электрическую архитектуру.

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Силовые установки у седана — такие же, как у кроссовера Avatr 11: базовая версия имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 230 кВт (313 л.с.) и 370 Нм. У двухмоторной полноприводной версии передний электромотор выдаёт 195 кВт (265 л.с.) и 280 Нм, задний — 230 кВт (313 л.с.) и 370 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 425 кВт (578 л.с.) и 650 Нм. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи у обеих версий — 94,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 650-700 км по циклу CLTC.

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Салон у Avatr 12 полностью оригинальный, с кроссовером Avatr 11 его роднит лишь общих стиль. Лаконичная передняя панель — двухъярусная: на вернем ярусе разместился широкий, но узкий 35,4-дюймовый 4К-дисплей, часть которого используется как щиток приборов. К краям этого экрана примыкают маленькие экраны, выполняющие роль зеркал заднего вида. На нижнем ярусе передней панели установлен мультимедийный сенсорный экрана с диагональю 15,6 дюйма. Операционная система — разумеется, новейшая HarmonyOS 4.0 от Huawei. Центральный тоннель двухэтажный, на верхнем этаже, отделанном натуральным деревом, есть лоток беспроводной зарядки для двух смартфонов. Передние кресла с «нулевой гравитацией» снабжены выдвижными подпорками для ног. Штатная аудиосистема насчитывает 27 громкоговорителей. Уютную атмосферу в салоне, кроме того, создаёт 64-цветная диодная подсветка и фирменные ароматизаторы воздуха (три на выбор).

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На домашний рынок Avatr 12 выйдет до конца текущего года, цены пока не объявлены. В следующем году марка Avatr выйдет за пределы Китая и появится в том числе в Европе. В России кроссовер Avatr 11 сейчас вовсю продают серые дилеры, и мы уже на нём поездили. Официальный запуск Avatr в нашей стране, судя по всему, тоже не за горами — в июле представительство Changan в РФ привезло кроссовер Avatr 11 на выставку «Иннопром-2023» в Екатеринбург.

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