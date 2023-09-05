Вторая родина: мировая премьера китайского седана Avatr 12 на автосалоне в Мюнхене

У молодой китайской компании Avatr Technology есть собственная дизайн-студия в Мюнхене, поэтому дебют новой модели Avatr 12 на открывшейся вчера в баварской столице выставке IAA Mobility оказался более чем уместным, тем более что марка Avatr собирается выйти на европейский рынок.

Компания Avatr Technology была основана в 2018 году как совместное предприятие Changan и Nio, но Nio из-за финансовых трудностей вскоре вышла из проекта, ей на смену пришли производитель аккумуляторов CATL и IT-гигант Huawei, и в таком обновлённом составе СП в прошлом году бодро стартовало на китайском рынке с кроссовером Avatr 11, а сегодня на Мюнхенском автосалоне дебютировал соплатформенный седан Avatr 12, вызвавший зависть у многих европейских автопроизводителей.

У Avatr 12 классный проевропейский дизайн и самая современная техническая начинка. Avatr 12 не имеет заднего стекла, его частично заменяет заходящая на корму панорамная стеклянная крыша площадью 2,57 м2 — впервые подобное решение мы увидели на шведском седане Polestar 5, вот только Polestar 5 станет серийным в лучшем случае в 2025 году, тогда как Avatr 12 пойдёт в производство буквально завтра.

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Avatr 12 позиционируется производителем как Gran Coupe, но по факту это именно седан или фастбек (седан с покатой кормой): багажник по умолчанию изолирован от салона, но его можно увеличить, сложив спинки задних сидений. Спереди у Avatr 12 есть дополнительный багажник, в котором удобно хранить зарядный кабель. В крышку основного багажника интегрирован выдвижной спойлер.



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Перед лобовым стеклом у Avatr 12 установлен так называемый Halo Screen — световое пано из 10 500 ячеек, из которых можно складывать приветственные надписи и картинки. Двери с выдвижными ручками имеют безрамочные стёкла. В кузов органично внедрены 29 органов искусственного зрения (в том числе три лидара), необходимые для работы полноценного автопилота, вот только в Китае автопилоты уровня 3 и выше пока не легализованы. В Германии, США и Японии уже разрешено ограниченное использование автопилотов 3 уровня.



Габаритная длина Avatr 12 — 5020 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1450 мм, колёсная база — 3020 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — 2180-2300 кг в зависимости от оснащения. Avatr 12 будет в «базе» иметь регулируемую пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Платформа CHN, на которой построены Avatr 11 и Avatr 12, имеет 750-вольтовую электрическую архитектуру.



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Силовые установки у седана — такие же, как у кроссовера Avatr 11: базовая версия имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 230 кВт (313 л.с.) и 370 Нм. У двухмоторной полноприводной версии передний электромотор выдаёт 195 кВт (265 л.с.) и 280 Нм, задний — 230 кВт (313 л.с.) и 370 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 425 кВт (578 л.с.) и 650 Нм. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи у обеих версий — 94,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 650-700 км по циклу CLTC.



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Салон у Avatr 12 полностью оригинальный, с кроссовером Avatr 11 его роднит лишь общих стиль. Лаконичная передняя панель — двухъярусная: на вернем ярусе разместился широкий, но узкий 35,4-дюймовый 4К-дисплей, часть которого используется как щиток приборов. К краям этого экрана примыкают маленькие экраны, выполняющие роль зеркал заднего вида. На нижнем ярусе передней панели установлен мультимедийный сенсорный экрана с диагональю 15,6 дюйма. Операционная система — разумеется, новейшая HarmonyOS 4.0 от Huawei. Центральный тоннель двухэтажный, на верхнем этаже, отделанном натуральным деревом, есть лоток беспроводной зарядки для двух смартфонов. Передние кресла с «нулевой гравитацией» снабжены выдвижными подпорками для ног. Штатная аудиосистема насчитывает 27 громкоговорителей. Уютную атмосферу в салоне, кроме того, создаёт 64-цветная диодная подсветка и фирменные ароматизаторы воздуха (три на выбор).

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На домашний рынок Avatr 12 выйдет до конца текущего года, цены пока не объявлены. В следующем году марка Avatr выйдет за пределы Китая и появится в том числе в Европе. В России кроссовер Avatr 11 сейчас вовсю продают серые дилеры, и мы уже на нём поездили. Официальный запуск Avatr в нашей стране, судя по всему, тоже не за горами — в июле представительство Changan в РФ привезло кроссовер Avatr 11 на выставку «Иннопром-2023» в Екатеринбург.

