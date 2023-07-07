Новинки ×

Changan везёт в РФ две новинки: кроссовер Avatr 11 и седан Lamore

07.07.2023 246 0 0

Модели китайского бренда будут представлены на выставке «Иннопром-2023», которая стартует 10 июля в Екатеринбурге.

Местный офис Сhangan анонсировал своё участие в выставке «Иннопром» в 2023 году: экспозиция в Екатеринбурге будет доступна с начала следующей недели, с 10 июля. Китайская марка намерена провести в рамках этого мероприятия российскую презентацию двух своих новых моделей – седана Lamore и кроссовера Avatr 11. Не исключено, что впоследствии эти автомобили пополнят официальную линейку бренда в РФ.

На фото: Changan Lamore

Сhangan Lamore представляет собой среднеразмерную «четырёхдверку», которая в Китае была рассекречена в конце прошлого года. Напомним, на домашнем рынке новинка получила имя Yida. Габаритная длина этого седана составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, а расстояние между осями равно 2765 мм. В случае выхода на российский рынок он сможет побороться за покупателей с Chery Arrizo 8.

Модель получила безрамочную решётку радиатора, агрессивный передний бампер, светодиодные полоски ходовых огней, утопленные выдвижные дверные ручки и колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов, а корму украсили за счёт «прозрачных» задних фонарей и «карбонового» спойлера (правда, он доступен за доплату). В салоне Сhangan Lamore есть двухэтажный тоннель, большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы (этот дисплей отвечает в том числе и за управление климат-контролем), узкий цифровой щиток приборов и двухспицевое рулевое колесо.

Седан китайского бренда оснащается безальтернативной бензиновой 1,5-литровой турбочётверкой, отдача которой составляет 170 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм. Двигатель работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у Сhangan Lamore исключительно передний.

На фото: салон Changan Lamore

Вторая новинка, которая станет экспонатом на выставке «Иннопром-2023», представляет собой полностью электрический кроссовер Avatr 11. Модель стала результатом совместной работы марки Changan, IT-компании Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Серийная версия этого SUV появилась на китайском рынке летом 2022-го.

На фото: Avatr 11

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Avatr 11 визуально похож на купеобразный кроссовер, но при этом крышка его багажника с выдвижным активным спойлером отделена от фиксированного узкого заднего стекла; так что, по сути, модель представляет собой кросс-седан. Ещё этот четырёхдверный SUV получил безрамочные стёкла и выдвижные ручки. 

У виртуальной приборки и дисплея для переднего пассажира диагональ составляет 10,25 дюйма, а у тачскрина информационно-развлекательной системы – 15,6 дюйма. У богатых версий второй ряд – это два отдельных капитанских кресла с функцией массажа и с высокой «тумбой» между ними: здесь расположен бар и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Avatr 11 имеет полный привод и оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 578 л.с. (650 Нм). На выбор предоставляется пара тяговых батарей ёмкостью 90 и 116 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 555 км, во втором – 680 км (расчёт вели по используемому в Китае циклу CLTC). Стоит отметить, что модель уже присутствует на российском рынке (ввезена по схеме параллельного импорта).

На фото: салон Avatr 11
1 / 2
На фото: салон Avatr 11
2 / 2

Напомним, в этом году компания Changan вывела на российский рынок семь новинок: в списке купеобразный паркетник CS85, кроссоверы CS95 и Uni-T, лифтбек Uni-V, седаны Alsvin и Eado Plus, а также «бизнес-пикап» Hunter Plus. В дальнейшем линейка должна пополнится ещё за счёт одного кроссовера: вероятно, его роль исполнит CS75 Plus (модель второго поколения).

седан кроссовер Россия Китай авторынок выставки новинки Changan Changan Lamore Avatr

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Десять фишек «китайцев»: на зависть грандам автопрома Китайские бренды давно перестали быть статистами мировой автопромышленности. Период копирования не только стилистических, но и технический задумок (почти) пройден, и теперь в арсенале «китай... 702 0 2 06.07.2023
Статьи / Практика Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализат... 7058 0 4 05.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Rio III Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная... 3747 23 0 02.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 18014 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10669 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8753 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings