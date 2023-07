Changan везёт в РФ две новинки: кроссовер Avatr 11 и седан Lamore

Местный офис Сhangan анонсировал своё участие в выставке «Иннопром» в 2023 году: экспозиция в Екатеринбурге будет доступна с начала следующей недели, с 10 июля. Китайская марка намерена провести в рамках этого мероприятия российскую презентацию двух своих новых моделей – седана Lamore и кроссовера Avatr 11. Не исключено, что впоследствии эти автомобили пополнят официальную линейку бренда в РФ.

На фото: Changan Lamore

Сhangan Lamore представляет собой среднеразмерную «четырёхдверку», которая в Китае была рассекречена в конце прошлого года. Напомним, на домашнем рынке новинка получила имя Yida. Габаритная длина этого седана составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, а расстояние между осями равно 2765 мм. В случае выхода на российский рынок он сможет побороться за покупателей с Chery Arrizo 8.



Модель получила безрамочную решётку радиатора, агрессивный передний бампер, светодиодные полоски ходовых огней, утопленные выдвижные дверные ручки и колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов, а корму украсили за счёт «прозрачных» задних фонарей и «карбонового» спойлера (правда, он доступен за доплату). В салоне Сhangan Lamore есть двухэтажный тоннель, большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы (этот дисплей отвечает в том числе и за управление климат-контролем), узкий цифровой щиток приборов и двухспицевое рулевое колесо.



Седан китайского бренда оснащается безальтернативной бензиновой 1,5-литровой турбочётверкой, отдача которой составляет 170 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм. Двигатель работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у Сhangan Lamore исключительно передний.



На фото: салон Changan Lamore

Вторая новинка, которая станет экспонатом на выставке «Иннопром-2023», представляет собой полностью электрический кроссовер Avatr 11. Модель стала результатом совместной работы марки Changan, IT-компании Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Серийная версия этого SUV появилась на китайском рынке летом 2022-го.



На фото: Avatr 11

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Avatr 11 визуально похож на купеобразный кроссовер, но при этом крышка его багажника с выдвижным активным спойлером отделена от фиксированного узкого заднего стекла; так что, по сути, модель представляет собой кросс-седан. Ещё этот четырёхдверный SUV получил безрамочные стёкла и выдвижные ручки.



У виртуальной приборки и дисплея для переднего пассажира диагональ составляет 10,25 дюйма, а у тачскрина информационно-развлекательной системы – 15,6 дюйма. У богатых версий второй ряд – это два отдельных капитанских кресла с функцией массажа и с высокой «тумбой» между ними: здесь расположен бар и площадка для беспроводной зарядки смартфона.



Avatr 11 имеет полный привод и оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 578 л.с. (650 Нм). На выбор предоставляется пара тяговых батарей ёмкостью 90 и 116 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 555 км, во втором – 680 км (расчёт вели по используемому в Китае циклу CLTC). Стоит отметить, что модель уже присутствует на российском рынке (ввезена по схеме параллельного импорта).



На фото: салон Avatr 11 1 / 2 На фото: салон Avatr 11 2 / 2

Напомним, в этом году компания Changan вывела на российский рынок семь новинок: в списке купеобразный паркетник CS85, кроссоверы CS95 и Uni-T, лифтбек Uni-V, седаны Alsvin и Eado Plus, а также «бизнес-пикап» Hunter Plus. В дальнейшем линейка должна пополнится ещё за счёт одного кроссовера: вероятно, его роль исполнит CS75 Plus (модель второго поколения).