«Бизнес-пикап» Changan Hunter Plus вышел на российский рынок

На домашнем рынке пикап Changan продаётся с конца прошлого года под названием Lantuo (он же Lantop). Он представляет собой роскошный вариант модели Kaicene F70 (напомним, Kaicene – это суббренд Changan, а F70 вошёл в линейку в 2019-ом). Теперь дорогая версия грузовика вышла на российский рынок, причём здесь модель получила иное имя – Hunter Plus. Кстати, Changan давно использует название Хантер на экспортных рынках, однако дополнений у него ранее не было. Не исключено, что «Плюс» понадобился, чтобы избегать конфликта с УАЗом, у которого есть одноимённая модель.

На фото: Changan Hunter Plus

Если в Поднебесной модель предлагают покупателям, предпочитающим активный образ жизни, то в РФ было решено продвигать Hunter Plus в качестве «бизнес-пикапа». У этого автомобиля полноценная двухрядная кабина и неразрезной задний мост с пружинной подвеской. Габаритная длина российской версии грузовика составляет 5350 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1875 мм; расстояние между осями – 3180 мм. Паспортный дорожный просвет равен 225 мм, угол въезда – 28 градусов, съезда – 26 градусов.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в России пикап доступен с бензиновым четырёхцилиндровым 2,0-литровым турбомотором, у местной спецификации его мощность равна 226 л.с., максимальный крутящий момент – 390 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF; у Changan Hunter Plus подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner. Отметим, на домашнем рынке модель доступна ещё и с 2,0-литровым турбодизелем Great Wall с отдачей в 163 л.с. (400 Нм), идущим в комплекте с шестиступенчатой механикой, однако в РФ такого варианта нет.



Hunter Plus предлагается в двух исполнениях – Comfort и Luxe. В оснащение пикапа входят: полностью светодиодная оптика, функция отложенного выключения света Followmehome, рейлинги на крыше, боковые подножки, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колёсные диски, а также серебристая окантовка линии бокового остекления и оформление дверных ручек «в тон».



Салон Changan Hunter Plus получил мультируль с адаптивным электроусилителем, регулировку рулевой колонки по высоте, отделку сидений, передней панели и дверных карт перфорированной экокожей, борткомпьютер с цветным дисплеем диагональю 7,5 дюймов, интегрированный видеорегистратор (снимает видео в формате HD). У информационно-развлекательной системы диагональ тачскрина равна 12,3 дюйма, есть функция голосового управления и шесть динамиков.



Ещё в списке оснащения числятся фронтальные подушки безопасности, контроль полосы движения, ABS с распределением тормозных усилий, ассистенты, помогающие при движении на склоне (HDC и HHC), система кругового обзора, датчики парковки, света, дождя и давления в шинах, функции бесключевого доступа в салон, запуска мотора кнопкой, а также дистанционного пуска. Топовый вариант Luxe отличиается только наличием дополнительных боковых подушек безопасности и электрорегулировок передних кресел с функцией обогрева.

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Продажи Changan Hunter Plus уже стартовали в российских дилерских центрах марки. Купить «бизнес-пикап» можно минимум за 3 309 900 рублей, а за «люксовый» вариант просят не менее 3 359 900 рублей.

