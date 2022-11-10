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  • Пикап Changan Lantop выходит на рынок: бензин или дизель, ещё один родственник Peugeot

Пикап Changan Lantop выходит на рынок: бензин или дизель, ещё один родственник Peugeot

10.11.2022 76 0 0

Модель не разработана с нуля – ее сделали на базе другого пикапа Changan, дебютировавшего еще три года назад. Но при этом более свежий грузовик отличился не только дизайном: ему достался бензиновый турбомотор, который не положен исходнику.

 

Внешность пикапа Lantop компания Changan рассекретила минувшим летом, тогда же были объявлены первые характеристики. И вот в Китае провели полноценную презентацию, вдобавок названы цены и открыт прием заказов. Напомним, модель представляет собой существенно переработанную версию рамного грузовика Kaicene F70 от Changan же, который продают с 2019 года (на некоторых экспортных рынках это Hunter). А «семидесятый», в свою очередь, сделан вместе с концерном PSA (в Stellantis французский автогигант сольется с итало-американским FCA в 2021-м), причем у «китайца» есть родной брат от Peugeot – Landtrek. Но если F70 позиционируют в качестве рабочей лошадки (Kaicene – суббренд Changan для коммерческой техники), то Lantop адресован аудитории, предпочитающей активный образ жизни (вылазки на природу и т.д.). Поэтому такой пикап решено продавать под основной маркой – Changan.

Исходный Kaicene F70
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Исходный Kaicene F70
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Исходный Kaicene F70
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Итак, Changan Lantop сохранил рамное шасси с двухрычажкой спереди и неразрезным задним мостом. Как и исходный F70, пикап предложен в двух модификациях – короткой и растянутой, при этом в обоих случаях новинка на 20 мм длиннее донора, но колесная база у машин совпадает. Длина короткого Lantop – 5350 мм, расстояние между осями – 3180 мм; показатели длиннобазного варианта – 5600 и 3430 мм соответственно. Размеры грузовой платформы стандартного Changan Lantop: 1600/1595/500 мм (у растянутого пикапа длина платформы равна 1850 мм). Паспортный дорожный просвет – 225 или 230 мм.

Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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У Lantop собственное «лицо» — модели достались новые бампер и диодные фары, плюс гигантская радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой и блестящими же горизонтальными двойными штрихами. А вот корму реформы почти не затронули. Позже у пикапа еще появится «хардкорная» версия Pro с более внушительным обвесом, черным декором и «внедорожной» резиной.

Changan Lantop

Салон полностью новый, тут оригинальные передняя панель, карты дверей, руль и центральный тоннель. Кроме того, Changan Lantop получил бескозырное табло, состоящее из виртуальной «приборки» на 7,5 дюйма и тачскрина мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма. За управление «климатом» отвечают кнопки (но они не сенсорные), расположенные под центральным дисплеем (у F70 отдельный блок климат-контроля с шайбами и клавишами). Lantop также положены адаптивный круиз-контроль и штатный видеорегистратор.

Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Пикап Changan доступен с двумя моторами на выбор: это бензиновая «турбочетверка» 2.0 собственной разработки компании и двухлитровый же турбодизель от Great Wall. Первый мотор выдает 233 л.с. и 390 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Отдача дизеля – 163 л.с. и 400 Нм, этот двигатель работает в паре с 6МКП. Привод задний или полный. К слову, 233-сильного бензинового турбомотора и 8АКП в гамме Kaicene F70 нет.

Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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Changan Lantop
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За бензиновый Changan Lantop сейчас просят примерно 13 700 – 21 100 долларов, дизельный пикап стоит где-то 14 600 – 19 000 долларов. «Живые» продажи стартуют до конца текущего года. О планах продавать Lantop за пределами Китая компания Changan пока не сообщала.

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