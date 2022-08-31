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Новый пикап Changan для отдыха и приключений на базе «рабочей лошадки»

31.08.2022 979 0 3

Китайская компания Changan расширяет линейку пикапов: на базе относительно свежего Changan Kaicene F70 сделан более рафинированный и стильный грузовичок Lantop, адресованный городской молодёжи, любящей проводить время на природе.

 

На китайском авторынке наблюдается всплеск интереса к машинам для отдыха и приключений, холдинг Geely под это дело запустил даже целую новую марку Radar, а Changan пока ограничивается переработкой существующих моделей — вчера состоялась презентаций лайфстайл-пикапа Lantop (он же Lantuozer).

Официальная информация о новинке очень скудная: показан экстерьер, да и то без видов с кормы, салон раскроют позже. Между тем при взгляде на кабину и уже известные ключевые размеры Lantop (габаритная длина — 5600 мм, колёсная база — 3430 мм) несложно догадаться, что молодёжный пикап сделан на база «рабочей лошадки» Changan Kaicene F70.

Kaicene — это коммерческий суббренд Changan, а пикап F70 — совместная разработка Changan и Peugeot, китайская версия пикапа дебютировала в 2019 году, а марка Peugeot представила свой аналогичный грузовичок под именем Landtrek в 2020-м (он предназначен преимущественно для стран Латинской Америки и Африки). Экспортная версия китайского пикапа называется Changan Hunter.

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В свою очередь Changan Lantop, судя по всему, будет продаваться через головной сайт марки, а не как Kaicene, что подчеркнёт его обособленность от обычных «трудяг». Предполагается, что молодая, но хорошо обеспеченная семья сможет перевезти на пикапе свежекупленные вещи для своего дома, а на выходных отправится вместе с друзьями на природу с палатками и спортинвентарём, который может не поместиться в обычный кроссовер.

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Китайские СМИ сообщают, что для Changan Lantop заявлен пока только бензиновый 2,0-литровый тубромотор (233 л.с., 390 Нм), уже известный нам по кроссоверу Changan Uni-K, и который не доступен для Kaicene F70. Позже в гамме появится 2,0-литровый турбодизель 4D20M от Great Wall, его отдача — 163 л.с. и 400 Нм. Информации о коробках передач пока нет, Kaicene F70 предлагается с 6-ступенчатой «механикой» либо с ﻿6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», привод задний либо полный типа парт-тайм. В гамме Changan Lantop появится также хардкорная версия Pro со шноркелем, «зубастыми» шинами и прочей оффроудной амуницией.

Диапазон цен нового пикапа пока не раскрыт, зато известно, что вслед за пикапом последуют и другие «приключенческие» модели от Changan — возможно, некоторые из них мы увидим на российском рынке.

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