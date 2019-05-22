«Китаец» Changan F70 дал понять, каким будет глобальный пикап Peugeot

Компания Changan готовит к премьере новый грузовик, созданный совместно с французским концерном PSA. У модели будет близнец под брендом Peugeot.

О том, что Changan и PSA вместе работают над однотонным пикапом, было объявлено еще в 2017-м. Первым на рынок выйдет грузовик китайской компании, позже дебютирует аналогичная модель под маркой Peugeot. Полное имя пикапа от Changan – Kaicene F70 (судя по всему, Kaicene – это новый суббренд «поднебесной» фирмы). Фотографии и кое-какие характеристики машины внесли в базу министерства промышленности КНР в конце прошлого года, а теперь производитель распространил официальные изображения.

F70 выглядит весьма солидно: пикап получил огромную радиаторную решетку с хромированными полосками и массивные бамперы с серебристыми защитными вставками. По предварительным данным, в основе модели лежит новая платформа, но подробностей о ней нет. Зато известны габариты: длина равна 5330 мм, колесная база – 3180 мм. Размеры грузовой платформы: 1600/1595/500 мм. Для сравнения, габариты Nissan Navara актуального поколения: длина – 5263 мм, расстояние между осями – 3150 мм, грузовая площадка – 1510/1562/475мм.

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Благодаря опубликованным ранее шпионским снимкам, мы знаем, что у пикапа Peugeot немного другой дизайн экстерьера – семейная решетка, иные фары и блоки противотуманок. А вот салоны у машин идентичны, причем интерьер оформлен в стиле французской марки: «усеченное» рулевое колесо, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью экраном, под блоком управления климатической установкой – выстроенные в два ряда серебристые клавиши.

Китайские СМИ рапортуют, что Changan Kaicene F70 оснащен турбодизелем Isuzu объемом 2,5 литра. Ранее называлась мощность в 129 л.с., но теперь профильные медиа насчет отдачи молчат. Привод , по предварительным данным, задний или полный. Между тем у пикапа Peugeot, как ожидается, будет свой мотор – от родного концерна PSA.

На домашний рынок грузовик Changan выйдет до конца этого года. На данный момент неизвестно, отправят ли новинку на экспорт. Пикап Peugeot должны представить в 2020-м, модель французской марки станет глобальной – ее планируют продавать не только в Китае, но и в странах Африки и Латинской Америки. А вот доберется ли такой Peugeot до Европы – пока вопрос.

Напомним, в гамме французского бренда уже есть разработанный вместе с китайцами пикап: модель с незатейливым названием Pick Up дебютировала два года назад, она представляет собой слегка перелицованный Dongfeng Rich, который, в свою очередь, построен на базе рамного Nissan Navara образца 1997 года. Dongfeng также является партнером PSA, более того, эта компания владеет акциями французского концерна. Peugeot Pick Up грузоподъемностью 815 кг предназначен только для Африки.