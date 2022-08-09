Radar RD6: подробности о безрамном пикапе от нового суббренда Geely

В июле холдинг Geely представил новую марку Radar , под которой будет предлагать электромобили для активного отдыха: пикапы, внедорожники и кроссоверы. На пикапах сделан особый акцент, их в гамме будет несколько, а первым стал RD6 — его продажи в Китае начнутся до конца текущего года. Сегодня раскрыт интерьер Radar RD6, объявлены ключевые технические характеристики.

В основе Radar RD6 лежит разработанная Geely мультибрендовая модульная платформа SEA, при этом кузов пикапа — это явная производная от флагманского кроссовера Geely Haoyue, дебютировавшего два года назад: у RD6 и Haoyue много общих кузовных панелей, а интерьеры и вовсе почти идентичные.

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Габаритная длина Radar RD6 — 5260 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1830 мм, колесная база — 3120 мм. По классу это среднеразмерный пикап, а по конструкции его ближайшими аналогами являются американские Ford Maverick и Honda Ridgeline — оба имеют несущий кузов и базовый передний привод, а вот китайский Radar RD6, как сегодня выяснилось, в базе будет заднеприводным, с единственным электромотором мощностью 200 кВт (272 л.с.). До 100 км/ч Radar RD6 разгоняется за 6 с, ёмкость батареи не раскрыта, но известно, что запас хода на одной зарядке должен составить 600 км (вероятно, по китайскому циклу CLTC).



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Как и «американцы», Radar RD6 всё же имеет под днищем некое подобие рамы, но она интегрирована в структуру кузова. Из-за скромного размера колёс, подчёркнутого пухлыми арками, и скромного дорожного просвета «китаец» выглядит более легковым, чем «американцы» и совсем не претендует на лавры покорителя бездорожья. Возможно, полноприводная версия RD6, которая наверняка появится, будет более брутальной и проходимой.



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Полезная длина грузовой платформы RD6 — 1525 мм, вместимость до верхней кромки — 1200 л, но пространство под полом, как у Honda Ridgeline, не используется — под ним просто пустота и ничем не защищённые высоковольтные провода. Зато спереди есть дополнительный багажник объёмом 70 л, ещё 48 л для вещей есть под подушками дивана второго ряда. В борту грузового отсека предусмотрены сразу четыре 220-вольтовые розетки для питания внешних устройств, но их мощность — не более 6 кВт.



Цены на Radar RD6 пока не объявлены, экспортные перспективы марки Radar пока никак не обозначены.

