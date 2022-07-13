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  • У Geely новый суббренд Radar: первенцем станет пикап, позже подтянутся кроссоверы

У Geely новый суббренд Radar: первенцем станет пикап, позже подтянутся кроссоверы

13.07.2022 249 0 0

Китайцы показали модель, которая откроет линейку Radar. Пикап, вероятно, будет сопоставим по габаритам с Toyota Hilux. Технические характеристики пока держат в секрете.

 

Продажи автомобилей бренда Geely на домашнем рынке снижаются в течение последних нескольких лет. По данным сайта Carsalesbase, в течение 2021 года китайцы купили 1 072 405 машин марки, что на 5,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году спад продолжается: за первые пять месяцев дилеры реализовали в Поднебесной 356 178 единиц, что на 18% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Теперь в Geely официально объявили о появлении нового суббренда, который получил название Radar.

На фото: Radar RD6

Как Kolesa.ru сообщал ранее, холдинг Geely зарегистрировал бренд Radar (название можно расшифровать как Rational Alone Discovery Accompany Romantic) в апреле 2022-го: марка входит в состав дочерней компании Geely Pickup Automobile Sales (Shandong) Co. К оформлению и стилю будущих моделей приложит руку вице-президент Geely по дизайну Питер Хорбери.

У независимого бренда есть собственный научно-исследовательский центр в Ханчжоу (Китай, провинция Чжэцзян), а также отдельный завод, готовый к производству электромобилей; он находится в Цзыбо (провинция Шаньдун). Здесь впоследствии будет налажен выпуск моделей Radar, в том числе первенца суббренда – «зелёного» пикапа Radar RD6.

В компании отметили, что первые электропикапы доберутся до дилеров в КНР в четвёртом квартале текущего года. Пока что опубликованы только несколько официальных снимков «зелёного» грузовика, подробности о Radar RD6 появятся позже, предположительно в течение ближайших нескольких месяцев.

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Ожидается, что среднеразмерный пикап по габаритам окажется сопоставим с Toyota Hilux. У автомобиля будет светодиодная головная оптика, причём фары соединят прерывистой светящейся полосой через всю ширину чёрной заглушки, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. В нижнюю часть переднего бампера встроен лаконичный воздухозаборник. В профиль видны большие колёсные арки, двухрядная кабина, а корму грузовика украсили горизонтальными фонарями, которые соединены между собой красной линией.

В основу новинки ляжет разработанная для электромобилей холдинга Geely платформа SEA (Sustainable Experience Architecture). Производитель пояснил, что у Radar RD6 будут варианты как с одним электромотором, так и с двухмоторной силовой установкой. Ёмкость тяговой батареи пока не рассекретили. По предварительным данным, максимальный запас хода составит около 600 км (цикл, по которому вели расчёт, не уточняется).

Тизеры будущих моделей марки Radar
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Тизеры будущих моделей марки Radar
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Тизеры будущих моделей марки Radar
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Тизеры будущих моделей марки Radar
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Тизеры будущих моделей марки Radar
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Позже линейку, которую откроет пикап Radar RD6, расширят за счёт среднеразмерных и полноразмерных грузовиков, внедорожников и кроссоверов, а также квадроцикла. Все модели должны «вписаться» в главную идею о назначении автомобилей суббренда Radar – транспорт, созданный для любителей активного отдыха.

Напомним, с начала текущего месяца Geely показала уже несколько новинок. На прошлой неделе был опубликован тизер обновлённого седана Preface и рестайлингового паркетника Icon. В начале нынешней недели показался обновлённый кроссовер Coolray, а вчера раскрылся досрочно новый SUV на платформе Volvo, его официальное название пока держат в секрете, известен только внутризаводской индекс – FX11.

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