Первенец Radar, нового суббренда Geely: официальные изображения

Основной продукцией новой марки из Китая станут «зеленые» пикапы. Первую модель должны представить уже в июле, на домашний рынок она выйдет до конца текущего года.

Бренд Radar был зарегистрирован холдингом Geely в апреле, если точнее, эта марка входит в состав дочерней компании Geely Pickup Automobile Sales (Shandong) Co. По задумке маркетологов, название расшифровывается как Rational Alone Discovery Accompany Romantic, под новым брендом будут выпускать в основном электрические пикапы. Официальный анонс состоялся в Поднебесной в середине июня. А еще раньше в Сеть выложили шпионские снимки первого «зеленого» грузовичка. Теперь же опубликованы тизеры и фирменные фото замаскированного первенца Radar. Имя новинки пока не раскрыто.

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В дизайне ничего революционного нет, у первенца Radar вообще довольно спокойный облик, глаз цепляется разве что за рельефную заглушку, расположенную на месте радиаторной решетки, да сделанные в виде единой плашки задние фонари со «звездочками». Фары и боковые выштамповки – такие же, как у большого кроссовера Geely HaoYue, хотя местные СМИ пишут, что пикап вроде бы построен на отдельной чисто электрической платформе (у трехрядного паркетника «зеленой» версии нет).



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Сам производитель о начинке грузовичка еще не рассказал. «Поднебесные» профильные медиа ранее сообщали о том, что у моделей Radar будут исполнения с одним, двумя или тремя электродвигателями. Все подробности должны раскрыть позже в текущем месяце, а старт продаж в КНР состоится до конца года.



Напомним, в портфеле Geely имеется и «традиционный» пикап: с 2020 года в Китае представлена модель FX, сделанная из кроссовера Boyue (в РФ паркетник зовется Atlas). Тот грузовик оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.8.

